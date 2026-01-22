La selección de Panamá cae en casa ante México por un autogol al final del partido

Panamá/El amistoso internacional disputado en el Estadio Rommel Fernández dejó un sabor amargo para la selección de Panamá, que resistió durante casi todo el encuentro pero terminó cayendo por la mínima diferencia frente a México.

El marcador final fue 0-1, producto de un autogol de Richard Peralta en el minuto 90+3, cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles.

Un partido de resistencia y tensión

Desde el inicio, el compromiso mostró a un México con mayor control de la posesión, moviendo el balón en su zona defensiva y buscando espacios para penetrar la sólida estructura panameña. Sin embargo, los canaleros respondieron con orden táctico y con la seguridad de su arquero John Gunn, quien se convirtió en figura al detener varios intentos del Tri.

Panamá también tuvo momentos de protagonismo ofensivo, especialmente en la segunda mitad. Ángel Caicedo probó desde la medialuna y Gustavo Herrera encaró con decisión, aunque la defensa mexicana logró neutralizar sus avances. La intensidad creció con el paso de los minutos, y el público —16,447 fanáticos presentes— acompañó cada acción con fervor.

El desenlace inesperado

Cuando el reloj marcaba el tiempo añadido, un balón en el área panameña terminó en un desafortunado autogol de Peralta, que desató la celebración mexicana y dejó a los locales sin margen de reacción. El tanto en propia puerta fue un golpe duro para Panamá, que había mostrado disciplina y entrega durante los 90 minutos.

Claves del encuentro

Figura del partido: John Gunn, con atajadas que mantuvieron vivo el empate hasta el tramo final.

John Gunn, con atajadas que mantuvieron vivo el empate hasta el tramo final. Error decisivo: el autogol de Peralta, que definió el marcador.

el autogol de Peralta, que definió el marcador. México dominó la posesión , pero le costó generar ocasiones claras hasta el desenlace.

, pero le costó generar ocasiones claras hasta el desenlace. Panamá mejoró en la segunda parte, mostrando ambición ofensiva y carácter competitivo.

El resultado deja a México con una victoria sufrida y a Panamá con la sensación de haber merecido más. El amistoso, aunque sin puntos en juego, reflejó la capacidad de los canaleros para competir ante rivales de jerarquía y la necesidad de mayor contundencia en ataque.

Resultado final: Panamá 0-1 México (autogol de Richard Peralta, 90+3’).

La Selección de Panamá se prepara para un nuevo examen de fútbol internacional al recibir a la poderosa Selección de México este jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Un partido amistoso que servirá como termómetro competitivo en la ruta hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Los dirigidos por Thomas Christiansen llegan tras igualar 1-1 ante Bolivia, con la mira puesta en ofrecer una presentación sólida en su primer compromiso del año en casa. En el historial reciente, los duelos entre panameños y mexicanos han sido de alta intensidad y definidos por detalles, aunque los resultados favorecen al conjunto azteca:

23 de marzo de 2025 – México 2-1 Panamá (Concacaf Nations League)

– México 2-1 Panamá (Concacaf Nations League) 21 de marzo de 2024 – México 3-0 Panamá (Concacaf Nations League)

– México 3-0 Panamá (Concacaf Nations League) 16 de julio de 2023 – México 1-0 Panamá (Copa Oro)

– México 1-0 Panamá (Copa Oro) 18 de junio de 2023 – México 1-0 Panamá (Nations League)

– México 1-0 Panamá (Nations League) 2 de febrero de 2022 – México 1-0 Panamá (Eliminatorias Mundialistas)

Más allá de los resultados, los partidos han mostrado equilibrio en el desarrollo del juego, con mediocampos intensos y marcadores ajustados. Para Panamá, este duelo es una oportunidad de evaluar a jugadores de la Liga Panameña de Fútbol y a legionarios que buscan un lugar en la lista final rumbo al Mundial.

El destino ya está marcado: Panamá jugará en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, mientras que México integrará el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo.

Hoy, el Rommel Fernández será escenario de un partido que promete emociones, variantes tácticas y la ilusión de ver a nuevos protagonistas dar un paso adelante. ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Panamá vs México!

👉Suscríbete AQUÍ a nuestro canal de YOUTUBE y profundiza con nosotros👈

Al suscribirte, activas las notificaciones (🔔) y te aseguras de no perderte ningún contenido. ¡Porque el deporte se vive con más intensidad cuando se comprende en profundidad!