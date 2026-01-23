Panamá vs México | Así fueron los datos estadísticos de este partido amistoso

Panamá/La Selección de Panamá cayó 0-1 ante México en un duelo de carácter internacional donde el orden defensivo y la intensidad marcaron el desarrollo del compromiso.

A pesar del esfuerzo canalero y de un planteamiento enfocado en cerrar espacios, el conjunto mexicano logró capitalizar una de sus oportunidades para llevarse la victoria en un partido que se definió por detalles.

En el resumen del partido, Panamá registró apenas 28% de posesión del balón, frente al 72% de México, reflejando un encuentro en el que el conjunto azteca llevó la iniciativa con la pelota. En el apartado de ocasiones claras, los mexicanos generaron 2 grandes oportunidades, mientras que Panamá no pudo contabilizar ninguna en ese rubro.

En el plano ofensivo, Panamá realizó 4 disparos totales, contra 9 remates de México. De esos intentos, los canaleros solo lograron 1 tiro a puerta, mientras que el Tri conectó 3 disparos entre los tres palos, siendo uno de ellos el que terminó inclinando la balanza en el marcador.

El desempeño del guardameta panameño fue clave para mantener el partido cerrado, al registrar 3 atajadas, frente a 1 intervención del portero mexicano. En jugadas a balón parado, México dominó con 9 tiros de esquina, mientras que Panamá apenas generó 1 córner.

En la circulación del balón, la diferencia fue notable: 254 pases completados por Panamá frente a 658 de México, lo que evidencia el control territorial del conjunto visitante. En el aspecto físico, Panamá ganó 9 tackles, mientras que México sumó 18, además de provocar 13 faltas a favor, contra 10 del combinado canalero.

La disciplina también tuvo su espacio en el partido, con 1 tarjeta amarilla para Panamá y 2 para México. En los duelos individuales, el Tri se impuso con 57% de efectividad, frente al 43% de los panameños, tanto en el juego aéreo como en los enfrentamientos a ras de suelo.

En el último tercio del campo, México fue más persistente con 80 entradas al área rival, superando las 26 incursiones de Panamá, que apostó principalmente por transiciones rápidas. En cuanto a la precisión de los pases en el tercio final, los mexicanos registraron 77% de efectividad, por encima del 42% del conjunto canalero.

A nivel defensivo, Panamá realizó 24 despejes y sumó 35 recuperaciones, mientras que México contabilizó 14 despejes y 43 recuperaciones, en un partido de alta exigencia en cada sector del campo.

Con este resultado, la Selección de Panamá deja una imagen de entrega y disciplina ante un rival histórico como México, aunque el marcador final de 0-1 reflejó la efectividad del Tri en los momentos clave del encuentro.

Con información de Sofascore

