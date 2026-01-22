Panamá vs México: estadísticas del primer tiempo en el Rommel Fernández Gutiérrez

Panamá/El partido amistoso internacional entre Panamá y México llegó al descanso con un claro contraste en los números y en la propuesta de ambos equipos.

Mientras el conjunto azteca dominó la posesión y el volumen de juego, la Selección de Panamá apostó por el orden defensivo y la presión en zonas clave, en un primer tiempo que dejó un panorama estadístico revelador rumbo al complemento.

Resumen del partido

En el rubro de posesión del balón, México fue ampliamente superior con 68%, frente al 32% de Panamá, reflejando un mayor control del ritmo y la circulación en campo rival. Sin embargo, las ocasiones claras de gol estuvieron limitadas: Panamá no generó grandes chances, mientras que México contabilizó 1 oportunidad clara.

En cuanto a los disparos totales, el cuadro panameño registró 1 tiro, mientras que el “Tri” sumó 3 remates, aunque ninguno de los dos logró colocar disparos a puerta en esta primera mitad.

Balón parado y disciplina

Los tiros de esquina fueron otro indicador del dominio mexicano, con 5 córners a favor frente a 0 de Panamá. En tiros libres, la balanza estuvo más pareja: 6 faltas recibidas por Panamá y 7 por México.

En el apartado disciplinario, ambos equipos vieron 1 tarjeta amarilla, mostrando un duelo intenso pero dentro de los márgenes del juego limpio.

Producción ofensiva (Ataque)

Panamá tuvo 0 ocasiones claras falladas, mientras que México desperdició 1 gran oportunidad. En los toques en el área rival, la diferencia fue marcada: 2 para Panamá contra 8 para México, reflejando mayor presencia ofensiva del equipo visitante.

En cuanto a los fuera de juego, Panamá fue señalado en 1 ocasión, mientras que México cayó en 2 posiciones adelantadas.

Duelos y control del balón

En los duelos totales, México volvió a imponerse con 69% de efectividad, frente al 31% de Panamá.

En los duelos en el suelo , Panamá ganó 7 de 28 (25%) , mientras que México se llevó 21 de 28 (75%) .

, Panamá ganó , mientras que México se llevó . En los duelos aéreos , ambos equipos estuvieron igualados con 50% de éxito (4 de 8) cada uno.

, ambos equipos estuvieron igualados con cada uno. En el apartado de regates, Panamá no completó ninguno (0%), mientras que México fue perfecto con 3 de 3 (100%).

Circulación de balón (Pases)

México dominó ampliamente en este rubro con 286 pases precisos, frente a los 116 pases acertados de Panamá.

En los ingresos al último tercio del campo , Panamá logró 13 , mientras que México alcanzó 41 .

, Panamá logró , mientras que México alcanzó . En los pases en el último tercio , Panamá tuvo 41% de efectividad (7 de 17) y México 73% (66 de 90) .

, Panamá tuvo y México . En los balones largos , Panamá completó 29% (7 de 24) y México 52% (13 de 25) .

, Panamá completó y México . En saques de banda, el conteo fue parejo: 9 para Panamá y 10 para México.

Trabajo defensivo y portería

En el apartado de entradas ganadas, Panamá fue efectivo con 100%, frente al 64% de México. En entradas totales, Panamá sumó 2 y México 11. Las intercepciones favorecieron ligeramente al “Tri” con 2, frente a 1 del conjunto canalero.

Ambos equipos registraron 20 recuperaciones de balón, pero Panamá lideró en despejes con 11, contra 2 de México, reflejando mayor carga defensiva.

En la portería, Panamá tuvo 1 salida aérea del guardameta y 6 saques de meta, mientras que México contabilizó 0 salidas aéreas y 2 saques de meta.

Panorama al descanso

Con estos números, el primer tiempo del Panamá vs México dejó claro el control territorial del equipo azteca y la resistencia panameña en su propio campo. La segunda mitad promete ajustes tácticos y un mayor atrevimiento ofensivo de la “Tropa Istmeña” para equilibrar un duelo que, por ahora, se juega más en las estadísticas que en el marcador.