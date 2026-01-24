LPF | Deportivo Árabe Unido 0-2 Alianza FC primer tiempo EN VIVO por TVMAX

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en calor con la jornada 2 del Torneo Clausura 2026, y todas las miradas se centran en el choque entre el Deportivo Árabe Unido y el Alianza FC, un duelo que se perfila como el eje principal de un fin de semana cargado de emociones, goles y puntos clave en la tabla de posiciones.

El compromiso entre colonenses y verdolagas llega con realidades distintas. El Árabe Unido buscará reivindicarse tras iniciar el campeonato con el pie izquierdo, luego de caer en su debut ante UMECIT FC. En su casa y con el respaldo de su afición, el conjunto azul espera imponer su ritmo, recuperar confianza y sumar su primera victoria en el Clausura 2026.

Por su parte, el Alianza FC arriba con la motivación que dejó su empate 1-1 frente a Tauro FC en la primera jornada. El equipo capitalino mostró orden defensivo y capacidad de respuesta, cualidades que intentará repetir en una plaza históricamente exigente. La propuesta verdolaga apunta a un juego de ida y vuelta, con transiciones rápidas y presión alta para incomodar a la zaga colonense.

Este Árabe Unido vs Alianza FC se presenta como un termómetro temprano para medir las aspiraciones de ambos clubes en la LPF. Cada balón dividido, cada jugada a balón parado y cada llegada al área puede inclinar la balanza en un partido que promete intensidad de principio a fin.

Resto de la jornada

La acción continuará el domingo 25 de enero con dos encuentros que también captan la atención del aficionado. El Unión Coclé FC, recién ascendido a la máxima categoría, recibirá al Veraguas United en el Estadio Virgilio Tejeira Andrión de Penonomé desde las 4:00 p.m.. Los coclesanos quieren hacer valer su localía, mientras que los veragüenses llegan con la necesidad de reivindicarse tras caer en su debut.

Más tarde, el histórico Estadio Rommel Fernández Gutiérrez será escenario del duelo entre Tauro FC y Sporting San Miguelito a partir de las 6:15 p.m.. Los taurinos buscan su primer triunfo del torneo, en tanto que el Sporting llega con la moral en alto luego de vencer al actual campeón, Plaza Amador, en la fecha inaugural.

La jornada 2 del Torneo Clausura 2026 se cerrará el lunes 26 de enero con el choque entre UMECIT FC y Plaza Amador en el Estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez de La Chorrera, desde las 8:30 p.m.. Los umecistas quieren confirmar su buen arranque, mientras que los plazinos salen al campo con la urgencia de sumar y reencontrarse con su mejor versión.

Con el Deportivo Árabe Unido vs Alianza FC como plato fuerte, la LPF promete un fin de semana vibrante, donde cada punto cuenta y la tabla de posiciones puede comenzar a tomar forma en esta etapa inicial del Clausura 2026.

