Clásico Mundial de Béisbol 2026| Lenín Picota: el ex lanzador panameño aporta su conocimiento a Nicaragua

Panamá/Con la incorporación del infielder de los New York Mets, Mark Vientos, la selección de Nicaragua apunta a dar un salto competitivo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Así lo confirmó al medio digital Harmodio Arrocha Sports el ex pelotero panameño Lenín Picota, quien formará parte del cuerpo técnico del mánager Dusty Baker en la misión de buscar la primera victoria nicaragüense en el Clásico Mundial.

"Vamos con la esperanza de ganar dos o tres juegos, y todos los que se puedan. Lo importante es salir por la puerta grande, aunque no se logre todo lo esperado", señaló el experimentado estratega istmeño, que en la última década ha dirigido a cuatro equipos distintos en el béisbol invernal nicaragüense y se desempeña actualmente como coordinador de lanzadores de las selecciones nacionales de ese país.

Picota goza de una sólida reputación en tierras nicaragüenses, primero como jugador y ahora como entrenador.

Con Nicaragua, afirmó Picota, Vientos no solo será titular indiscutible en tercera o primera base, sino también la principal figura del equipo.

No es para menos. Por primera vez, un jugador activo de Grandes Ligas estará en el line-up del conjunto pinolero, que además incluirá al prospecto Ismael Munguía, Freddy Zamora y Cheslor Cuthbert.

Respecto a la preparación de la novena nicaragüense, el panameño confirmó que este lunes se inician los entrenamientos y que el 7 de febrero llegará el mánager Dusty Baker.

Vientos se reportará en marzo para los juegos de preparación con los Mets en Port St. Lucie y con los Cardenales en Júpiter.

Para Picota, este reto tiene un valor especial: “Es un elogio poder participar nuevamente en este gran evento ahora con Nicaragua. Con Panamá estuve dos años: uno como jugador y otro como entrenador de lanzadores”.

Sobre los juegos de fogueo, adelantó que Nicaragua disputará cuatro partidos ante Cuba en febrero.

Picota inició su carrera como director en Nicaragua en la temporada 2016-2017 con los Tigres de Chinandega, logrando el título de liga.

Reconoce que ha triunfado fuera de su tierra natal y no esconde el cariño que le tiene a la nación centroamericana: "Para mí, Nicaragua es como mi segundo país. Me han tratado muy bien la gente, los jugadores y los dirigentes".

Gracias a sus logros como timonel y preparador de lanzadores en la pelota pinolera, se le abrieron las puertas para trabajar junto al laureado mánager de Grandes Ligas, Dusty Baker.

Consciente de los retos de un torneo corto, concluyó: "Obviamente el mánager no juega ni batea, pero su experiencia es clave. En este tipo de competencia el pelotero siempre busca dar un extra y cualquier cosa puede pasar".

Nota de prensa