Béisbol Juvenil 2026 resultado| Coclé impone su ley a Colón en el Rod Carew

Martes 27 de enero Coclé vs Panamá Metro EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ 7:00 pm.

Panamá/Coclé se adjudicó la victoria sobre Colón, por marcador de 6 carreras a 2, en un partido del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil que se realizó este lunes en el estadio Rod Carew.

A pesar de tener su pase asegurado a la Ronda de Ocho, el equipo coclesano salió dispuesto a buscar una victoria que les permita acercarse al líder del certamen, Panamá Oeste, y así dar un paso adelante en su objetivo por ser el primer sembrado en la próxima fase. La victoria la consolidó al anotar cuatro carreras en la parte alta del sexto episodio.

Christian González permitió cinco imparables y una carrera, propinó cuatro ponches y siete bases por bolas en seis entradas y dos tercios sobre el montículo para ser el lanzador ganador.

Te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026 | Esto fue lo mejor de la jornada dominical en el campeonato nacional

La derrota fue para Andrés Muñoz quien toleró seis inatrapables y seis anotaciones en seis episodios y un tercio. También propinó dos ponches y cuatro bases por bolas.

Gabriel De Gracia conectó dos hits en cuatro turnos y empujó una carrera por Coclé. Anthony Díaz de 4-1 con una anotada y tres impulsadas y Lucas López de 2-1 con una anotada y una remolcada.

Te puede interesar: Selección Sub-17 de Panamá afina preparación para el Campeonato de CONCACAF

Por Colón, Edward Delgado de 5-2. Humberto Periñán de 3-1 y una empujada y Jayden Brokamp de 2-1 con dos anotadas.

Esta fue la victoria número 16 de los coclesanos en 19 partidos por lo que se mantiene en la segunda casilla de la tabla de posiciones. Solo le antecede Panamá Oeste que, antes de su partido de esta fecha ante Panamá Metro, acumula 17 triunfos en 18 encuentros disputados.

Coclesanos y 'Vaqueros' tienen partidos pendientes contra Bocas del Toro.

Te puede interesar: Béisbol de Pequeñas Ligas| Torneo Sectorial Metropolitano Preinfantil 2026 define a sus finalistas