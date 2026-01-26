Béisbol Juvenil 2026 | Esto fue lo mejor de la jornada dominical en el campeonato nacional

Panamá/La jornada del domingo 25 de enero dejó emociones, batazos oportunos y un gran respaldo desde las gradas en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros, en una fecha marcada por la ofensiva encendida y el protagonismo de los jóvenes talentos que siguen consolidándose en uno de los torneos más seguidos del calendario deportivo panameño.

El reconocimiento al Jugador del Día fue para Johanel Roa, quien firmó una tarde destacada al irse de 5-3 con tres carreras producidas, siendo la principal figura en el triunfo de su equipo ante Darién en el estadio de Metetí. Roa respondió en los momentos clave del encuentro, impulsando la ofensiva con batazos oportunos y marcando el ritmo del partido desde su primer turno al bate, demostrando temple y capacidad para asumir la responsabilidad cuando su novena más lo necesitaba.

En el renglón del Equipo del Día, el protagonismo fue para el bicampeón Coclé, que volvió a dejar claro por qué es uno de los conjuntos más sólidos y constantes del torneo. La novena coclesana tuvo una verdadera exhibición ofensiva al conectar 17 imparables y registrar un promedio colectivo por encima de los .300 puntos, en una tarde de ensueño que culminó con una victoria clara ante Darién en Metetí. La combinación de contacto, paciencia en el plato y agresividad en las bases volvió a ser la fórmula del éxito para un equipo que no baja el ritmo en su defensa del título.

La Fanaticada del Día tuvo como protagonistas a los seguidores de los Potros del Este, que dijeron presente en el estadio Justino Salinas para el duelo ante Panamá Metro. A pesar de que el resultado fue adverso para los locales, la afición respaldó durante los nueve episodios, llenando de ambiente y energía las gradas en una muestra del arraigo y la pasión que despierta el béisbol juvenil panameño en cada rincón del país, sin importar el marcador final.

Con la atención puesta ahora en la continuidad del calendario, la acción no se detiene en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, que este lunes 26 de enero presenta una cartelera cargada de duelos clave para el desarrollo de la tabla de posiciones y la lucha por los primeros puestos del certamen.

En el estadio Rod Carew, a partir de las 2:00 p.m., Coclé se mide a Colón en un choque que promete intensidad desde el primer lanzamiento. Más tarde, a las 7:00 p.m., Bocas del Toro visita a Veraguas en el estadio Omar Torrijos, mientras que Panamá Este se enfrenta a Darién en el estadio de Metetí en un duelo directo por puntos importantes.

La jornada nocturna también incluye el compromiso entre Chiriquí Occidente y Herrera en el estadio Claudio Nieto desde las 7:00 p.m.. En el mismo horario, Panamá Oeste choca con Panamá Metro en el Rod Carew, y el cierre lo protagonizan Chiriquí y Los Santos en el estadio Roberto Hernández, en un partido que promete emociones hasta el último out.

La expectativa crece en cada jornada del béisbol juvenil 2026, donde las futuras promesas del diamante siguen dejando su huella y las tribunas confirman, día a día, que la pasión por la Copa Caja de Ahorros sigue más viva que nunca.