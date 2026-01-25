Béisbol Juvenil EN VIVO | Minuto a minuto de los juegos para hoy domingo 25 de enero

Mira la transmisión del juego Colón vs Panamá Oeste hoy domingo 25 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Bienvenidos al minuto a minuto de la jornada dominical.

El béisbol juvenil panameño vuelve a ser protagonista este domingo 25 de enero de 2026, con una cartelera llena de emociones en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Copa Caja de Ahorros, torneo que se ha consolidado como la gran vitrina del talento emergente del país. Hoy, los fanáticos tendrán la oportunidad de seguir seis partidos que prometen intensidad, rivalidad y la magia propia de los diamantes juveniles.

La jornada arranca a las 4:00 p.m. con dos encuentros que abrirán el telón de este domingo. En el Estadio Justino Salinas, Panamá Metro se mide a Panamá Este en un clásico capitalino que siempre despierta pasiones. Los metrillos, con su tradición de formar grandes figuras, buscarán imponer su ofensiva frente a unos potros del Este que llegan con hambre de victoria y con la motivación de demostrar que pueden competir de tú a tú contra cualquiera. El ambiente promete ser eléctrico, con las gradas llenas de familias y jóvenes que siguen cada lanzamiento con entusiasmo.

Simultáneamente, en el Estadio de Metetí, Coclé se enfrenta a Darién. Los coclesanos, conocidos por su disciplina y su capacidad de producir ofensiva en momentos clave, tendrán que superar a un equipo darienita que juega con corazón y que siempre aprovecha la localía para complicar a sus rivales. Este duelo será una prueba de carácter para ambos conjuntos, que buscan escalar posiciones en la tabla y consolidar su camino hacia la siguiente fase.

La acción continúa a las 7:00 p.m., con cuatro partidos que pondrán a prueba la resistencia de los aficionados y la profundidad de los rosters. En el Estadio Rod Carew, los Vaqueros de Panamá Oeste se enfrentarán a Colón. Oeste llega con la misión de reafirmar su poder ofensivo, mientras que los colonenses buscarán sorprender con un pitcheo sólido y oportuno. Este choque promete ser cerrado y estratégico, con cada detalle marcando la diferencia.

En el Estadio Kenny Serracín, Bocas del Toro se mide a Chiriquí en un duelo regional que siempre genera expectativa. Los bocatoreños, con su estilo aguerrido, intentarán frenar a un equipo chiricano que históricamente ha sido protagonista en estas instancias. La rivalidad entre provincias vecinas garantiza un partido vibrante, con cada jugada celebrada como si fuera decisiva.

Por otro lado, en el Estadio Claudio Nieto, los Indios de Veraguas se enfrentarán a Herrera. Este clásico interiorano pondrá frente a frente a dos equipos que representan tradición y orgullo provincial. Veraguas buscará imponer su defensa y pitcheo, mientras que Herrera apostará por su capacidad ofensiva para inclinar la balanza.

Finalmente, en el Estadio Roberto Hernández, Chiriquí Occidente se mide a Los Santos. Los occidentales, siempre combativos, tendrán que superar a un conjunto santeño que llega con confianza y con la intención de sumar una victoria clave. Este partido cerrará la jornada con intensidad y emoción, dejando a los fanáticos con la sensación de haber vivido un día completo de béisbol juvenil.

La Copa Caja de Ahorros 2026 sigue regalando emociones, figuras emergentes y duelos que mantienen a la afición al borde de sus asientos. Más allá de los resultados, cada juego es una oportunidad para ver cómo se forjan las futuras estrellas del béisbol nacional. Bienvenidos al minuto a minuto de esta jornada dominical: seis estadios, seis historias y un solo sentimiento, la pasión por el béisbol panameño.