Béisbol Juvenil 2026 | Esto fue lo mejor de la jornada del sábado 25 de enero

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros vivió una jornada vibrante este sábado 25 de enero, con actuaciones individuales de alto nivel, ofensivas contundentes y una fanaticada que volvió a decir presente en los estadios del país, confirmando por qué este torneo es uno de los más seguidos del calendario deportivo nacional.

El Jugador del Día fue el bateador zurdo Caleb Rivera, de Panamá Metro, quien se convirtió en la gran figura ofensiva de la noche al irse de 4-2, con un triple y tres carreras remolcadas en momentos clave del encuentro. Su producción con el madero fue determinante para que la novena capitalina se impusiera con autoridad a Colón por pizarra de 7 carreras por 2, en un duelo donde Metro supo aprovechar las oportunidades con corredores en base y mantener el control del juego desde los primeros episodios.

Por su parte, el reconocimiento al Equipo del Día recayó en los Vaqueros del West (Panamá Oeste), que continúan desplegando una tremenda pelota en el torneo juvenil. En esta ocasión, su ofensiva fue imparable en el Estadio de Metetí, donde castigaron sin piedad al conjunto de Darién con un ataque demoledor de 19-5. Los del West combinaron poder, velocidad en las bases y un sólido trabajo del pitcheo para sellar una victoria que los mantiene como uno de los equipos más consistentes del campeonato.

La nota emotiva de la jornada la puso la Fanaticada del Día, que una vez más fue para la fiel barra de las Águilas Harpías del Darién. A pesar del resultado adverso, su afición se mantuvo alentando de principio a fin, demostrando que el apoyo incondicional es parte fundamental del espíritu del Béisbol Juvenil Panameño. En las buenas y en las malas, los seguidores darienitas volvieron a ser protagonistas desde las gradas, aportando colorido y pasión a la velada deportiva.

Con la emoción aún en el aire, la acción continúa este domingo 25 de enero con una cartelera de seis partidos que promete mantener el alto nivel competitivo en distintos puntos del país:

4:00 p.m.

Panamá Metro vs Panamá Este – Estadio Justino Salinas

– Estadio Justino Salinas Coclé vs Darién – Estadio de Metetí

7:00 p.m.

Panamá Oeste vs Colón – Estadio Rod Carew

– Estadio Rod Carew Bocas del Toro vs Chiriquí – Estadio Kenny Serracín

– Estadio Kenny Serracín Veraguas vs Herrera – Estadio Claudio Nieto

– Estadio Claudio Nieto Chiriquí Occidente vs Los Santos – Estadio Roberto Hernández

La Copa Caja de Ahorros 2026 sigue regalando emociones, figuras emergentes y duelos que mantienen a la afición al borde de sus asientos, consolidándose como una vitrina clave para el futuro del béisbol nacional.

Con infromación de Fedebeis.