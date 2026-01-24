EN VIVO Béisbol Juvenil: Minuto a minuto de la jornada en el campeonato nacional

Sintoniza el partido Colón vs Panamá Oeste, el domingo 25 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto de la jornada sabatina del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros! ⚾🔥 La pelota vuelve a rodar esta noche con tres duelos que prometen emociones, batazos y movimientos clave en la tabla de posiciones.

Más temprano, la acción ya dejó un resultado destacado: Herrera se impuso por abultamiento de carreras 14 por 2 ante los Potros de Panamá Este, en un juego que reafirmó el poder ofensivo de la novena herrerana y marcó el ritmo de una jornada que puede ser determinante en la lucha por los puestos de clasificación.

Ahora, la atención se centra en los juegos programados para hoy, sábado 24 de enero, todos con inicio a las 7:00 p.m., en distintos escenarios del país:

Panamá Oeste vs Darién

Estadio de Metetí / 7:00 p.m.

Panamá Metro vs Colón

Estadio Rod Carew / 7:00 p.m.

Bocas del Toro vs Chiriquí Occidente

Estadio Glorias Deportivas Baruenses / 7:00 p.m.

Sigue con nosotros el minuto a minuto del Béisbol Juvenil – Copa Caja de Ahorros 2026, donde cada lanzamiento, cada carrera y cada out puede cambiar el panorama de la jornada y el rumbo de la tabla de posiciones. ¡Play ball!