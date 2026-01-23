Béisbol Juvenil 2026 | Lo mejor de la jornada del jueves 22 de enero en el campeonato nacional

Sintoniza el partido Colón vs Panamá Oeste, el domingo 25 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros vivió una jornada intensa este jueves 22 de enero, con actuaciones individuales destacadas, ofensivas contundentes y estadios encendidos por el respaldo de la afición.

La jornada 17 dejó resultados clave en la tabla y consolidó a varios equipos en su camino hacia la siguiente fase del torneo más seguido del béisbol juvenil panameño.

La distinción de Jugador del Día fue para Henry Pérez, lanzador de los Potros del Este, quien lideró una blanqueada combinada al trabajar 8.0 entradas con gran dominio desde la lomita. Su control y temple fueron determinantes para sellar el triunfo de su novena, convirtiéndose en la figura más sobresaliente de la fecha dentro del Béisbol Juvenil 2026.

En el apartado colectivo, Coclé se llevó el reconocimiento de Equipo del Día gracias a una ofensiva demoledora en el Glorias Deportivas Baruenses. Con un ramillete de 12 imparables, los coclesanos fabricaron 11 anotaciones para imponerse 11-1 sobre Chiriquí Occidente, en un partido que fue finalizado en siete episodios por la amplia diferencia en el marcador. La producción de carreras fue constante desde los primeros innings, marcando el ritmo del encuentro y mostrando el poder del lineup coclesano.

La pasión en las gradas también tuvo su premio. La Fanaticada del Día fue para Chiriquí, cuyo público llenó el Kenny Serracín y empujó a su equipo a una cerrada victoria de 2-1 sobre Darién. El respaldo de la afición fue un factor clave en un duelo de pitcheo y estrategia que se definió por detalles.

Resultados completos de la jornada 17:

Coclé 11-0 Chiriquí Occidente (Finalizado en 7 episodios)

(Finalizado en 7 episodios) Darién 1-2 Chiriquí

Colón 7-3 Bocas del Toro

Panamá Metro 7-3 Veraguas

Panamá Este 1-0 Los Santos

Panamá Oeste 8-5 Herrera

La acción del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 continuará este viernes 23 de enero con tres compromisos programados para las 7:00 p.m.:

Panamá Este vs Coclé en el Estadio José Antonio Remón Cantera

en el Veraguas vs Chiriquí en el Estadio Julio Goff

en el Los Santos vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto

Con el torneo entrando en una fase determinante, cada victoria y cada actuación individual comienza a pesar en la lucha por la clasificación, manteniendo encendida la emoción en cada diamante del país.

Con información de la Fedebeis.

