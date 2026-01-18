Béisbol Juvenil 2026| Resultados del sábado 17 de enero, tabla de posiciones y próximos partidos

Sintoniza el partido Panamá Oeste vs Bocas del Toro, el domingo 18 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La décimo tercera jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se caracterizó por algunos partidos de muchas carreras, uno de ellos definido en episodios extras.

A continuación hacemos un compendio de lo ocurrido en la fecha, correspondiente al sábado 17 de enero de 2026.

Herrera 2-12 Coclé (Finalizado en 7 episodios)

La 'Leña Roja' coclesana ardió con fuerza y se impuso al conjunto herrerano por abultamiento de carreras en siete episodios en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Dereck Gómez controló a la ofensiva rival y se acreditó la victoria. En siete episodios lanzados, toleró dos imparables y dos anotaciones con seis ponches propinados y no otorgó bases por bolas. La derrota fue para Luis Centella.

Aníbal Sánchez conectó dos hits en dos turnos, anotó dos carreras y empujó tres por Coclé. Lucas López de 3-2 con una anotada y dos remolcadas y Omar Ramos de 4-2 con una anotada y una impulsada.

Por Herrera, Yonathan Jiménez de 2-1 y Johan Vásquez de 3-1.

Darién 4-1 Veraguas

Las 'Harpías' darienitas volaron sobre el estadio Omar Torrijos de Santiago y cazaron una victoria ante los 'Indios' veragüenses.

Aaron Otero fue el lanzador ganador tras una salida de siete episodios en los que toleró cuatro inatrapables, no recibió carreras, dio cuatro ponches y dos bases por bolas. Amilkar Bazán se llevó el descalabro.

Oscar López bateó de 4-2 con una carera anotada por Darién. Eliasib Fernández de 4-2, Juan Vargas y Erick Arroyo de 4-1 cada uno.

Por Veraguas, Jason Mendoza y Luis Atencio de 4-2 cada uno.

Panamá Oeste 10-0 Chiriquí Occidente (Finalizado en 7 episodios)

Los 'Vaqueros' de Oeste dominaron a los occidentales en su visita al estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Johamir Cortes se apuntó el triunfo luego de un relevo de dos entradas y dos tercios en los que propinó dos ponches y una base por bola. Erick Morales fue el serpentinero derrotado.

Luis Aranda pegó de 4-3 con dos carreras anotadas y dos empujadas por Panamá Oeste. Jean Rodríguez de 4-2 con una anotada y dos impulsadas y Xavier Waldron de 3-1, un cuadrangular, con dos anotadas y dos empujadas.

Jesús Arosemena bateó el único hit de Chiriquí Occidente en el juego.

Panamá Metro 4-2 Chiriquí

Los 'Metrillos' anotaron dos carreras en la parte alta del octavo episodio que les aseguraron el triunfo sobre los chiricanos en el estadio Kenny Serracín de David.

Cristian Navarro fue el lanzador ganador al permitir tres incogibles y dos carreras, con dos ponches y dos bases por bolas en seis entradas. Johan Camarena cargó con la derrota.

Christian Andrión conectó de 2-2 con una carrera anotada por Panamá Metro. Carlos Sánchez de 3-1 con una empujada y Pablo Arosemena de 3-1 con una anotada y una impulsada.

Los Santos 8-5 Colón (Finalizado en 10 episodios)

Los santeños y los colonenses midieron fuerzas en un partido, realizado en el estadio Justino Salinas de La Chorrera, que se extendió a 10 episodios.

El marcador estuvo empatado a dos anotaciones por bando hasta que Los Santos tomó la ventaja al fabricar seis carreras en la parte alta del décimo capítulo. Sin embargo Colón aprovechó el descontrol del pitcheo rival, llenó las bases y marcó tres 'rayitas', pero se quedó corto en su intento de remontada.

Santiago Mendoza lanzó cuatro episodios y un tercio en los que permitió cuatro imparables y cinco carreras, con tres ponches y cuatro bases por bolas para acreditarse el triunfo.

Edwin Díaz se quedó con el descalabro al tolerar dos incogibles y seis anotaciones en cuatro entradas.

Darian García bateó de 3-1 y anotó dos carreras por Los Santos. Maykel Rojas de 1-1 con una empujada y Miguel Jaén de 4-1 con una anotada.

Por Colón, José Alfonso batearon de 2-1 con una carrera remolcada. José Fonseca y Obed Mejía pegaron de 3-1 cada uno.

En un partido transmitido por TVMAX, los 'Tortugueros' bocatoreños superaron a los 'Potros' de Panamá Este en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Eddie Miller se acreditó la victoria al permitir cuatro imparables con tres ponches propinados y una base por bola otorgada en siete episodios de labor monticular. Roderick Rodríguez cargó con la derrota.

Adrián Fuentes conectó dos hits en tres turnos y empujó tres carreras por Bocas del Toro.

Tabla de posiciones

Así están los equipos participantes luego de 13 jornadas.

Próximos partidos

El certamen continuará el domingo 18 de enero con seis partidos que mencionamos a continuación:

Panamá Oeste vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron/ Transmite TVMAX )

) Coclé vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Panamá Metro vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Colón vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Darién vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Panamá Este vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Todos los partidos iniciarán a las 7:00 p.m.