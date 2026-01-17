Béisbol Juvenil 2026| Resultados del viernes 16 de enero, tabla de posiciones y próximos partidos

Sintoniza el partido Panamá Este vs Bocas del Toro, el sábado 17 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La jornada 12 del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se caracterizó por tener partidos interesantes, pero principalmente por ser la fecha en la que cayo el último equipo que estaba invicto en la competencia.

Los detalles de cada encuentro, jugado el viernes 16 de enero de 2026, los presentamos en el siguiente resumen.

Veraguas 0-5 Coclé

El equipo coclesano le propinó una blanqueada a los 'Indios' veragüenses en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

La 'Leña Roja' coclesana tuvo el respaldo del lanzador abridor Ayrton García quien se apuntó la victoria tras una faena de siete imparables permitidos y nueve ponches propinados en siete episodios y dos tercios de trabajo. Edelindo Acosta preservó la ventaja al lanzar un episodio y un tercio en los que dio dos ponches. La derrota fue para Joseph Gracia.

Aníbal Sánchez conectó un hit en tres turnos, anotó una carrera y empujó dos por Coclé. Jaime Escudero y Ricardo Acosta de 2-1 cada uno.

Por Veraguas, Melkis López de 4-2. Eligio Corrales y Omar Vargas de 2-1 cada uno.

Darién 0-10 Los Santos (Finalizado en 7 episodios)

Los santeños superaron a las 'Harpías' darienitas por abultamiento de carreras en siete episodios en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández.

Además de una producción ofensiva de 10 carreras y 10 imparables, el pitcheo santeño limitó a su rival a un imparable. El lanzador ganador fue Ulises Herrera quien lanzó los siete episodios y propinó nueve ponches. El descalabro se lo acreditó Joseph Ríos.

Darian García bateó de 5-3 y empujó cuatro carreras por Los Santos. José Delgado de 4-2 con una anotada y una empujada y Miguel Jaén de 3-1 y dos remolcadas.

Néstor Ramos conectó el único hit de Darién en el partido.

Los chiricanos le propinaron a los 'Vaqueros' de Oeste su primera derrota del certamen en el cotejo disputado en el estadio Kenny Serracín de David.

Anthony Ortega fue el lanzador ganador tras una labor de cinco episodios y un tercio en los que permitió cuatro imparables y dos carreras, propinó cinco ponches y cuatro bases por bolas. La derrota fue para Abdiel Castillo.

Jayko Medina pegó de 4-3 con una anotada y una empujada por Chiriquí.

Panamá Este 7-9 Chiriquí Occidente

A los occidentales les sentó bien el regreso a casa y se llevaron la victoria sobre los 'Potros' de Panamá Este en el estadio Glorias Deportivas Baruenses.

Panamá Este tenía una ventaja mínima sobre Chiriquí Occidente que fabricó tres carreras en la parte baja del sexto episodio para tomar el comando y mantenerlo por el resto del juego.

Roger Cedeño tuvo un relevo de una entrada y un tercio en la que solo concedió un inatrapable lo que le valió para quedarse con el triunfo. La derrota fue para Gabriel Carrera.

Luis Espinoza bateó de 4-2 y anotó tres carrera por Chiriquí Occidente. Jesús Arosemena de 4-2 con dos anotadas y una remolcada y Oriel Carreño de 4-2 con dos anotadas.

Por Panamá Este, Nelson Bonilla de 3-2 con una carrera anotada y una impulsada. Eduardo Rodríguez de 3-2 con una anotada y dos remolcadas y Alvis Samaniego de 3-1 con dos impulsadas.

Colón 8-9 Herrera (Finalizado en 10 episodios)

Los herreranos batallaron con los colonenses en 10 entradas para llevarse el triunfo en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

El marcador estaba empatado a seis anotaciones cuando se jugó la entrada adicional. Colón anotó dos carreras en la parte alta del décimo episodio y tomó la delantera. No obstante Herrera marcó tres 'rayitas' en su oportunidad a la ofensiva y se apuntó el triunfo.

Raúl Delgado fue el lanzador ganador tras un relevo de dos entradas y dos tercios en los que permitió dos hits y dos carreras con cinco ponches propinados. Andrés Muñoz se apuntó el descalabro.

Omar Osorio pegó de 4-2 con dos carreras anotadas y una empujada. Jorge Pinilla de 6-2 con dos anotadas y una impulsada y Yonathan Jiménez de 2-1 y una remolcada.

Por Colón, Obed Mejía de 5-3 con dos carreras anotadas y una remolcada. Jayden Brokamp de 4-2 con una anotada y tres empujadas y José Fonseca de 3-2 con una anotada.

Los 'Tortugueros' bocatoreños vencieron a los 'Metrillos' en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Roberto Núñez lanzó ocho episodios en los que permitió dos inatrapables, dio ocho ponches y tres bases por bolas para acreditarse el triunfo. La derrota fue para Abraham Wright.

Emanuel Davis conectó tres hits en cuatro turnos y empujó una carrera por Bocas del Toro.

Tabla de posiciones

Este es el estado de los equipos luego de 12 jornadas.

Próximos partidos

El torneo continúa este sábado 17 de enero con la realización de la jornada 13 que tiene los siguientes partidos programados:

Panamá Este vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron/ Transmite TVMAX )

) Herrera vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Panamá Metro vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Darién vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Los Santos vs Colón (Estadio Justino Salinas)

Todos los partidos iniciarán a las 7:00 p.m.