EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Panamá Metro vs Bocas del Toro: partido de la jornada 12 del campeonato nacional

Panamá/Llegamos a la jornada 12 del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil y la lucha por la clasificación a la Ronda de Ocho se hace más intensa. En esta fecha, Panamá Metro y Bocas del Toro se enfrentan en el estadio Calvin Byron de Changuinola en un partido que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones de ambos equipos han sido anunciadas y las presentamos a continuación.

Los 'Tortugueros' bocatoreños retornan a su casa para recibir a unos 'Metrillos' que han venido de menos a más en la contienda.

Después de ganar tres de sus primeros cinco juegos, todos como local, Bocas del Toro no pudo sumar victorias en una gira que los llevó a provincias como Coclé, Panamá y Panamá Oeste. Ahora está en la parte baja de la tabla de posiciones por lo que volver al estadio Calvin Byron de Changuinola y reencontrarse con sus fanáticos les puede servir de aliciente para meterse de lleno en la clasificación a la siguiente fase.

Por su parte, Panamá Metro ha tomado el ritmo a medida de avanza el torneo. Luego de perder sus tres primeros juegos han ganado seis de sus ocho partidos siguientes por lo que actualmente se encuentra en la parte media de la tabla de posiciones. Dada esta situación tratarán de sumar más victorias que le afiancen en la pelea por la clasificación a la Ronda de Ocho.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. Además tendremos informes de los demás juegos de la jornada que son los siguientes:

Veraguas vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Colón vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Darién vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Panamá Este vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Bocas del Toro 1-4 Coclé

La 'Leña Roja' coclesana superó a los 'Tortugueros' bocatoreños en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Christian González tuvo una apertura de ocho episodios en los que permitió cinco imparables y una carrera, dio 10 ponches y una base por bola para ser el lanzador ganador. La derrota se la acreditó Daniel Brown.

Jeykol De León conectó dos hits en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó una por Coclé. Ricardo Acosta de 3-1 con una anotada y dos empujadas, Aníbal Sánchez y Johanel Roa de 3-1 cada uno.

Por Bocas del Toro, Carlos Wilson de 4-2 con una carrera anotada. Jael Escobar de 4-2, Edgar Hurtado y Emanuel Davis de 3-1 cada uno.

Veraguas 2-3 Panamá Este

Los 'Potros' de Panamá Este anotaron tres carreras en la parte baja del sexto episodio para derrotar a los 'Indios' veragüenses en el estadio José De La Luz Thompson de Chepo.

Andrés Vergara se apuntó el triunfo al tolerar cinco inatrapables y dos anotaciones con siete ponches y dos bases por bolas en cinco episodios y dos tercios sobre el montículo. El lanzador derrotado fue Joseph Gracia.

Joey Wood bateó de 3-1 con una carrera anotada por Panamá Este. Eduardo Rodríguez de 3-1 con una empujada y Nicolás Sánchez de 3-1.

Por Veraguas, Jorge Nash de 4-2. Joel Muñoz de 4-2 con una anotada y Salvador Santamaría de 4-1.

Chiriquí Occidente 1-6 Panamá Metro

Los 'Metrillos' anotaron cuatro carreras en la parte baja del octavo episodio para asegurar el triunfo ante los occidentales en el estadio Juan Demóstenes Arosemena.

Francisco De Gracia lanzó cinco entradas en las que permitió cinco imparables y una carrera, dio tres ponches y dos bases por bolas para quedarse con la victoria. El descalabro se lo apuntó Joab Avilés.

David Murillo pegó de 4-2 por Panamá Metro. Pablo Arosemena y Joel Vergara de 3-2 cada uno.

Por Chiriquí Occidente, Jesús Arosemena de 4-3. Jonathan Ramos de 5-2 y Oriel Carreño de 3-1.

Herrera 4-5 Colón

Los 'Beep Beep' colonenses aprovecharon el descontrol del pitcheo herrerano, en la parte baja del noveno episodio, para anotar tres carreras que les representaron la victoria en un partido realizado en el estadio Justino 'Gato Brujo' Salinas de La Chorrera.

Leonel Yanis se apuntó el triunfo en un relevo de cuatro episodios en los que permitió dos hits, no recibió anotaciones, dio tres ponches y una base por bola. Ramón Baule cargó con la derrota.

Santos Rodríguez de 3-2 con dos carreras anotadas por Colón. Edward Delgado de 5-2 con una anotada y una remolcada y Humberto Periñán de 4-1.

Por Herrera, Miguel Gallardo de 3-2 con una carrera empujada. Julio Casas de 4-1 con una anotada y Juan Arosemena de 3-1 con una anotada.

Los Santos 7-6 Darién

Los santeños anotaron tres carreras, en la parte alta del noveno episodio, que le dieron el triunfo sobre las 'Harpías' darienitas en el Estadio de Metetí.

Santiago Mendoza fue el lanzador ganador al completar una salida de una entrada y un tercio en la que toleró un imparable, no concedió carreras, dio tres ponches y dos bases por bolas. El descalabro se lo apuntó Miguel Montezuma.

Maykel Mendoza de 2-2 con tres carreras impulsadas por Los Santos. José Palomino de 3-2 con dos anotadas y una empujada y Darian García de 3-1 con una anotada y una remolcada.

Chiriquí 0-1 Panamá Oeste

Los 'Vaqueros' Panamá Oeste sumaron su victoria 11 del certamen al superar a los chiricanos en un partido realizado en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera y que fue transmitido por TVMAX.

Joshua Martínez permitió cuatro imparables, propinó ocho ponches y una base por bola en ocho episodios y dos tercios para llevarse la victoria. Abel Rodríguez se apuntó el salvamento, mientras que Andrick Martínez se llevó el descalabro.

Xavier Waldron bateó de 2-1 y Daniel Long de 4-1 por Panamá Oeste.