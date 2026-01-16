Béisbol Juvenil 2026 Resultado| Panamá Oeste ve caer su invicto en el campeonato nacional a manos de Chiriquí

Sintoniza el partido Panamá Este vs Bocas del Toro, el sábado 17 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Panamá Oeste sufrió este viernes su primera derrota en 12 partidos jugados en el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil al perder ante Chiriquí, por marcador de 3 carreras por 4, en el estadio Kenny Serracín de David.

Precedidos por una victoria de 1 carrera por 0, obtenida ante el equipo chiricano hace dos noches en La Chorrera, Panamá Oeste salió dispuesto a repetir la dosis en el territorio chiricano para mantener su invicto. Sin embargo Chiriquí tuvo la convicción de que podía dar la pelea ante sus fanáticos.

Los 'Vaqueros' partieron por delante con un cuadrangular solitario de Jean Rodríguez en la parte alta del segundo episodio, pero los chiricanos respondieron con tres anotaciones en el tramo bajo de la tercera entrada.

El conjunto del 'West' descontó con una carrera en el sexto capítulo, pero una anotación más del elenco del 'Valle de la Luna' en el séptimo le dio una ventaja que logró mantener hasta el final del cotejo.

👉Suscríbete AQUÍ a nuestro canal de YOUTUBE y profundiza con nosotros👈

Al suscribirte, activas las notificaciones (🔔) y te aseguras de no perderte ningún contenido. ¡Porque el deporte se vive con más intensidad cuando se comprende en profundidad!

Labor

Anthony Ortega fue el lanzador ganador tras una labor de cinco episodios y un tercio en los que permitió cuatro imparables y dos carreras, propinó cinco ponches y cuatro bases por bolas.

Abdiel Castillo cargó con la derrota al tolerar un incogible y dos anotaciones en dos entradas.

Te puede interesar: LPF Torneo Apertura 2026 Resultado| CD Universitario le da la primera lección de la campaña al Veraguas United

Jayko Medina conectó tres hits en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó una por Chiriquí. Samir Caballero de 2-1 con una anotada y Julio Avendaño de 2-1.

Por Panamá Oeste, Jean Rodríguez bateó de 3-3, un cuadrangular, una carrera anotada y una impulsada. Luis Aranda de 5-2 con una anotada y Daniel Long de 2-1.

Te puede interesar: Panamá ultima detalles en preparación para Premundial Femenino Sub-17 de Concacaf