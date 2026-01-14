Béisbol Juvenil 2026 Resultado| Chiriquí vs Panamá Oeste: 'Vaqueros' enlazan al 'Ganao' Bravo' para mantenerse invictos

Sintoniza el partido Bocas del Toro vs Panamá Metro, el viernes 16 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Con el respaldo de un pitcheo sólido, encabezado por el lanzador Joshua Martínez, Panamá Oeste sumó este miércoles su victoria 11 en el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil al superar a Chiriquí, 1 carrera por 0, en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

En la parte baja del segundo episodio, los 'Vaqueros' aprovecharon el descontrol del lanzador abridor chiricano Andrick Martínez para marcar la única carrera del juego en las piernas de Rodolfo Smith.

Desde ese momento, Joshua Martínez se creció y dominó a una ofensiva chiricana que intentó sin éxito contabilizar anotaciones. El lanzador del equipo del 'West' limitó a sus rivales a cuatro imparables, propinó ocho ponches y una base por bola en ocho episodios y dos tercios para sumar su segunda victoria del certamen. Lo relevó Abel Rodríguez quien sacó el último out del juego y se apuntó el salvamento.

"Sali a hacer mi trabajo, el 'profe' de dio la confianza. Confío en mí, salí a hacer mi pitcheo inning por inning y eso me ayudó", expresó Joshua al final del encuentro.

Andrick Martínez cargó con la derrota tras una faena de una entrada y dos tercios en las que toleró dos incogibles y una anotación.

A pesar del descalabro, los lanzadores chiricanos solo concedieron dos incogibles de Panamá Oeste, pero la falta de bateo oportuno y el buen desempeño de la defensa y el pitcheo de los 'Vaqueros' influyó en el resultado.

Ofensiva

Xavier Waldron y Daniel Long conectaron los dos hits de Panamá Oeste en el partido. Waldron bateó de 2-1 y Long de 4-1.

Por Chiriquí, Abdiel Hernández de 4-2. Alexis Quintero de 3-1 y Henry Pinzón de 4-1.

Historia

Esta es el undécimo triunfo de Panamá Oeste en el torneo lo que constituye una cifra récord para el equipo que ha tenido su mejor arranque de campaña en su historia dentro de la categoría juvenil.

Momento clave

2da. Baja

2-1 (2 Out)

Lanzamiento descontrolado de Andrick Martínez y anota Rodolfo Smith desde la tercera base.

Chiriquí 0-1 Oeste

