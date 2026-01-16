LPF Torneo Apertura 2026 Resultado| CD Universitario le da la primera lección de la campaña al Veraguas United

El lunes 19 de enero por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube de TVMAX Panamá, UMECIT vs Deportivo Árabe Unido desde las 8:30 pm.

Panamá/El CD Universitario superó al Veraguas United, por 2 goles a 1, en el partido que inauguró el Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que se llevó a cabo en el estadio Aristocles 'Toco' Castillo de la ciudad de Santiago.

Noticia en desarrollo