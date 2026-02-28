Béisbol Juvenil 2026| Panamá Oeste vs Chiriquí: alineaciones confirmadas para el juego 4 de la serie final
El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX.
Panamá/Panamá Oeste y Chiriquí disputan este sábado el cuarto partido de la serie final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.
Ambos equipos anunciaron las alineaciones de este juego cuyo escenario es el estadio Kenny Serracín de David. Mientras Panamá Oeste mantiene el orden ofensivo de los últimos partidos, Chiriquí hace algunos ajustes principalmente debido a la baja por lesión de Abdiel Hernández.
A continuación te presentamos las alineaciones para este juego.
Panamá Oeste
- Maikel Nieto (SS)
- Mildner Nieto (2B)
- Luis Aranda (C)
- Luis Atencio (1B)
- Michael Worthington (DH)
- Edward Delgado (RF)
- Juan Caballero (CF)
- Danel Long (LF)
- Osvaldo Cuevas (3B)
Lanzador abridor: Franklin Cárdenas
Chiriquí
- Joans Montenegro (BD)
- Hilder Miranda (LF)
- Henry Pinzón (CF)
- Alexis Quintero (C)
- Daffir Núñez (1B)
- Edwin Gómez (5B)
- Jayko Medina (SS)
- Leiner Martínez (2B)
- Andrew Rivas (RF)
Lanzador abridor: Manuel Bustavino
Así marcha la serie final
- Martes 24 de febrero de 2026: Chiriquí 2-4 Panamá Oeste (Panamá Oeste lidera la serie 1-0)
- Miércoles 25 de febrero de 2026: Chiriquí 1-18 Panamá Oeste (Finalizado en 7 episodios/ Panamá Oeste lidera la serie 2-0)
- Viernes 27 de febrero de 2026: Panamá Oeste 5-3 Chiriquí (Finalizado en 11 episodios/ Panamá Oeste lidera la serie 3-0)
- Sábado 28 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m./ Transmite TVMAX)
- Lunes 2 de marzo de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)*
- Martes 3 de marzo de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)*
- Miércoles 4 de marzo de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)*
*: En caso de ser necesario