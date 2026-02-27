EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Panamá Oeste vs Chiriquí: juego 3 de la serie final por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/El tercer juego está en marcha. Panamá Oeste y Chiriquí continúan la serie final del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil en el estadio Kenny Serracín de David y lo puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Después de dos victorias como local, el conjunto del 'West' llega a este encuentro con una ventaja ideal para su propósito de conquistar el campeonato.

Por ahora, Panamá Oeste ha sabido imponerse a base de un bateo efectivo, una defensa segura y un pitcheo sólido. Los números lo dicen... su promedio colectivo de su ofensiva es de .413, como resultado de 26 imparables en 83 turnos. Además solo ha cometido un error a la defensa y su cuerpo de lanzadores posee una efectividad de 1.69.

'El Ganao' Bravo' chiricano pasa por un momento difícil tras las dos derrotas sufridas en su visita al estadio Mariano Rivera.

Tanto su ofensiva como su pitcheo han estado por debajo de lo mostrado en las etapas anteriores del torneo. En los dos partidos que se han jugado hasta ahora, sus bateadores registran 14 incogibles en 65 ocasiones para un promedio de .230. También cuenta con el único cuadrangular de la serie, el que fue conectado por Abdiel Hernández en el segundo encuentro.

Su pitcheo colectivo tiene una efectividad alta de 12.21 y el WHIP es de 2.57. El descalabro sufrido en el segundo juego, donde su rival marcó 18 carreras, ha incidido en estas estadísticas. Además su defensa tiene cuatro errores cometidos.

Sigue aquí las acciones de este encuentro a través de este minuto a minuto. Además puedes enterarte de lo último en información deportiva mediante las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Así marcha la serie final

Martes 24 de febrero de 2026: Chiriquí 2-4 Panamá Oeste (Panamá Oeste lidera la serie 1-0)

Chiriquí 2-4 Panamá Oeste (Panamá Oeste lidera la serie 1-0) Miércoles 25 de febrero de 2026: Chiriquí 1-18 Panamá Oeste (Finalizado en 7 episodios/ Panamá Oeste lidera la serie 2-0)

Chiriquí 1-18 Panamá Oeste (Finalizado en 7 episodios/ Panamá Oeste lidera la serie 2-0) Viernes 27 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m./ Transmite TVMAX )

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m./ ) Sábado 28 de febrero de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.)

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín/ 7:00 p.m.) Lunes 2 de marzo de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) *

Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) Martes 3 de marzo de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) *

Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.) Miércoles 4 de marzo de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Rod Carew/ 7:00 p.m.)*

Partido anterior

Panamá Oeste sumó este miércoles su segunda victoria, en igual cantidad de juegos de la serie final 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil al vencer a Chiriquí por abultamiento de carreras en siete episodios, 18 a 1,en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Joshua Martínez se apuntó la victoria al tolerar cinco incogibles y una anotación con 10 ponches propinados y una base por bola otorgada en las siete entradas que lanzó.

Manuel Bustavino cargó con la derrota tras una labor de una entrada en la que recibió tres inatrapables y cinco carreras.

Maikel Nieto pegó tres hits en cuatro turnos, anotó tres carreras y empujó una por Panamá Oeste. Luis Aranda de 3-2 con cuatro anotadas y dos remolcadas, Luis Atencio de 3-2 con dos anotadas y cuatro impulsadas y Michael Worthington de 2-2 con dos anotadas y dos empujadas.

Por Chiriquí, Abdiel Hernández de 3-2, un cuadrangular, con una carrera anotada y una impulsada. Hilder Miranda, Samir Caballero y Henry Pinzón de 3-1 cada uno.