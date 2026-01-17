Bolivia vs Panamá| La 'Sele' reconoce que hay altas expectativas para su primer amistoso previo al Mundial 2026

Bolivia vs Panamá lo podrás disfrutar EN VIVO por TVMAX el domingo 18 de enero a las 4:00 p.m.

Panamá/La Selección Mayor Masculina de Panamá entrenó en la tarde del viernes por primera vez en Bolivia, pensando en el partido amistoso de este domingo ante la selección local.

La práctica liderada por Thomas Christiansen se realizó en la cancha de césped natural de la Academia del Club Bolívar y tuvo una duración de poco menos de dos horas.

Panamá volvió a entrenar en el mismo escenario para luego volar rumbo a Tarija, sede oficial del partido ante los bolivianos.

José 'Gasper' Murillo, ante una buena presencia de prensa boliviana, fue el encargado de brindar declaraciones antes de iniciar el entrenamiento.

El volante del CD Plaza Amador destacó la importancia de este partido para poder luchar por un lugar en la lista final que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026: "Estamos trabajando fuerte, con mucha intensidad, mucha inteligencia. Aquí juega mucho la concentración porque sabemos lo que representan estos amistosos tanto para Bolivia como para Panamá, ya que algunos jugadores tienen la ilusión de poder estar en la lista final del mundial".

Sobre el partido en sí ante Bolivia, Murillo indicó que "para Panamá la expectativa es alta como en cualquier partido, aunque sea amistoso. Representar a Panamá siempre es un privilegio, es como un premio a las cosas buenas que uno viene haciendo en el club. Hemos trabajado mucho en lo táctico. Afianzaremos en estos días que nos quedan porque sabemos que Bolivia ha mejorado bastante en su fútbol".

