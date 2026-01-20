EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Coclé vs Bocas del Toro: partido de la jornada 15 del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Dos equipos con contrastes marcados se enfrentan en la jornada 15 del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Coclé visita el estadio Calvin Byron de Changuinola y se enfrenta a Bocas del Toro en un partido que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones de ambos equipos para este partido han sido confirmadas y las presentamos a continuación.

Los coclesanos afrontan este partido en una buena posición. Su récord es de 11 victorias y tres derrotas que le tiene en los primeros lugares de la tabla de posiciones. En caso de salir airosos darían un paso más hacia la clasificación a la Ronda de Ocho.

Por su parte los bocatoreños tienen cinco victorias en 13 partidos. Aunque en este momento están fuera de la zona de clasificación de ocho equipos, aún tienen posibilidades de acceder a ella. Un triunfo en este encuentro mejoraría su posición e intensificaría la pugna con equipos como Los Santos y Darién que buscan, al menos, asegurar la octava casilla de la tabla de posiciones.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. Además informaremos sobre lo que ocurra en los demás juegos de la jornada que son:

Los Santos vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew)

Colón vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Veraguas vs Panamá Oeste (Estadio Justino Salinas)

Darién vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Panamá Este vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Jornada anterior

Darién 0-10 Herrera (Finalizado en 7 episodios)

Los herreranos controlaron a las 'Harpías' darienitas en un partido que terminó por abultamiento de carreras en siete episodios.

Cuatro carreras, en la parte baja del séptimo capítulo, terminaron con el juego realizado en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Rogelio Jaén fue el lanzador ganador luego de completar las siete entradas en las que toleró cinco imparables, dio 12 ponches y dos bases por bolas. Ariel Cárdenas se apuntó la derrota.

Julio Casas conectó dos hits en cinco turnos, anotó dos carreras y empujó dos por Herrera. Eduardo Canto de 2-1 con dos anotadas y Adams Rodríguez de 3-1 con dos anotadas y Jorge Pinilla de 3-1 con dos anotadas.

Por Darién, Juan Vargas de 2-1. Eliasib Fernández, Oscar López, Néstor Ramos y Abduel Montenegro de 3-1 cada uno.

Colón 0-8 Veraguas

Los 'Indios' veragüenses sumaron su tercera victoria del certamen al superar a los colonenses en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

El elenco local marcó cinco carreras en la parte baja del cuarto episodio para allanar su camino al triunfo.

Raúl Peralta lanzó cinco entradas en las toleró un incogible, dio tres ponches y tres bases por bolas y se quedó con la victoria. El descalabro se lo apuntó Joshua Aguirre.

José Vásquez bateó de 4-2 con una carrera empujada por Veraguas. Luis Atencio de 5-2 con una anotada y dos remolcadas y Jeffer Fuentes de 3-1 con dos anotadas y dos impulsadas.

Ariel Cárdenas, Josué Salazar y Francisco Rudas pegaron los tres hits de Colón en el partido.

Panamá Metro 0-7 Chiriquí Occidente

Los occidentales defendieron su casa, el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles, al imponerse a los 'Metrillos'.

José Jurado se acreditó el triunfo al tolerar dos inatrapables con tres ponches y cinco bases por bolas en cinco episodios de labor sobre el montículo. José Chen fue el serpentinero derrotado.

Ricardo Miranda bateó de 4-3 con dos carreras impulsadas por Chiriquí Occidente. Jonathan Ramos de 5-3 con una empujada y Joshua Contreras de 3-3 con una anotada y una impulsada.

Por Panamá Metro, Carlos Sánchez de 3-1. Robert Sánchez, Caleb Rivera y Carlos Peraza de 2-1 cada uno.

Coclé 7-0 Los Santos

Los coclesanos tomaron el control en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández y vencieron a los santeños.

Joiser González lanzó seis episodios en los que permitió tres hits, dio seis ponches y dos bases por bolas para acreditarse el triunfo. La derrota fue para Brandy Mendoza.

Aníbal Sánchez de 4-2 con tres carreras empujadas por Coclé. Jeykol De León de 4-2 con una anotada y Jaime Escudero de 3-1 con cuatro anotadas.

Uriel De León, Darian García y Justin Gill pegaron los tres incogibles de Los Santos en el encuentro.

Panamá Este 2-5 Chiriquí

Los chiricanos frenaron el paso de los 'Potros' de Panamá Este y salieron airosos en el estadio Kenny Serracín de David.

Jaffeth Flores tuvo un relevo de cuatro episodios y un tercio en los que permitió tres hits, dio tres ponches y una base por bola. Gabriel Carrera cargó con el descalabro.

Joel Rodríguez bateó de 4-2 y anotó dos carreras por Chiriquí. Samir Caballero de 4-2 y Joans Montenegro de 5-2 con una anotada y una remolcada.

Por Panamá Este, Nelson Bonilla y Eduardo Rodríguez de 3-1 cada uno. Diego Caicedo de 5-2 y Francisco Banda de 5-2 con una anotada.

Panamá Oeste vs Bocas del Toro (Suspendido)

Los 'Vaqueros' de Panamá Oeste y los 'Tortugueros' bocatoreños jugaban en el estadio Calvin Byron de Changuinola hasta que la lluvia cayó y suspendió el encuentro.

La precipitación se dio cuando se jugaba la parte alta del cuarto episodio y Panamá Oeste ganaba por 4 carreras a 0.

El juego debe ser reprogramado por la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) en una fecha por determinar y continuará en el punto donde se dio la interrupción.