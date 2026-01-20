Béisbol de Pequeñas Ligas| Se intensifica el Torneo Sectorial Metropolitano Junior

El certamen para peloteros de 13 y 14 años sigue su marcha con partidos interesantes.

Peloteros en acción durante el Torneo Sectorial Metropolitano de Béisbol Junior
Peloteros en acción durante el Torneo Sectorial Metropolitano de Béisbol Junior / Fermín E. Estribí S.

Panamá/El Torneo Sectorial Metropolitano de Béisbol Junior continuó este martes con partidos realizados en los corregimientos de Betania y Juan Díaz.

En el Grupo A, Betania venció a San Antonio por 3 carreras a 0 en un partido donde el pitcheo del equipo ganador limitó a su rival a un imparable.

Jamani Johnson tuvo un buen desempeño sobre el montículo al permitir un imparable, propinar siete ponches y dos bases por bolas en seis episodios y un tercio para ser el lanzador ganador.

Farid Rosa cargó con la derrota al tolerar una inatrapable y dos carreras, con cinco ponches y cuatro bases por bolas en tres entradas.

Raúl Sierra bateó un hit en un turno, anotó una carrera y empujó uno por Betania. Diego Vergara de 1-1 con una anotada y Thiago Del Cid de 1-1 con una empujada.

Nicolás Batista conectó el único incogible por San Antonio.

En otro partido del Grupo A, Caimitillo superó a Ernesto Córdoba por 8 carreras a 7.

Esos juegos se realizaron en el campo de juegos Willis R. Cook de Betania.

Grupo B

Juan Díaz derrotó a Parque Lefevre por abultamiento de carreras en seis episodios, 15 por 3.

El lanzador ganador fue Joel Reyes quien toleró dos incogibles y no recibió anotaciones, con tres ponches y cuatro bases por bolas.

La derrota fue para Bryan Castillo quien permitió cuatro inatrapables y seis carreras en una entrada y dos tercios. Además dio dos ponches y cuatro bases por bolas.

Xavier López pegó de 2-2 con dos carreras anotadas para destacar a la ofensiva por Juan Díaz. Jeandel Reyes de 3-2 con dos anotadas y cuatro empujadas y Joel Reyes de 3-2 con dos anotadas y una remolcada.

Por Parque Lefevre, Sebastián Martínez de 2-1 con una carrera empujada. Ethan Juárez de 2-1 y Bryant Castillo de 3-1.

Por otra parte, Chilibre superó a Ancón por abultamiento de carreras en cinco episodios, 12 por 0.

Los juegos se llevaron a cabo en el campo de juegos Tomás Muñoz de Juan Díaz.

