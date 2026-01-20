Béisbol Juvenil 2026 | Conoce los mejores peloteros del campeonato nacional

Sintoniza el partido Coclé vs Bocas del Toro hoy martes 20 de enero a las 7:00 pm por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, en el marco de la Copa Caja de Ahorros, completó su Jornada 14 con un panorama estadístico que refleja el rendimiento de los principales protagonistas del torneo.

Tanto en la ofensiva como en el pitcheo, varios peloteros se han posicionado como líderes en los distintos departamentos, marcando el ritmo de sus respectivas provincias en la competencia.

Líderes ofensivos del Béisbol Juvenil 2026

En el renglón del bateo, Luis Aranda, de Panamá Oeste, se mantiene como el líder de promedio con .471, tras conectar 24 imparables en 51 turnos. Además, encabeza el departamento de carreras empujadas con un total de 17, consolidándose como uno de los bateadores más productivos del certamen.

Le sigue de cerca el coclesano Ricardo Acosta, quien registra un promedio de .452 y ha remolcado 15 carreras. En el apartado de la velocidad, Acosta lidera las bases robadas con 18 estafas, superando al resto de los competidores en este rubro.

En los extrabases, el darienita Néstor Ramos encabeza la lista de dobles con 9 conexiones de dos bases. Por su parte, el metropolitano David Murillo lidera el apartado de triples con 2. En cuanto a los cuadrangulares, el liderato se encuentra compartido entre Pablo Arosemena (Metro), Jhojan Downer (Bocas del Toro), Luis Aranda y Ricardo Acosta, todos con un jonrón cada uno.

Dominio desde el montículo

En el pitcheo, el coclesano Dereck Gómez encabeza el departamento de juegos ganados con marca de 4-0 y presenta una efectividad de 0.31 en 29.2 entradas lanzadas. Por su parte, el metropolitano César Berrío mantiene una efectividad de 0.00 en 16.1 episodios, siendo el único entre los líderes que no ha permitido carreras limpias.

En el renglón de los ponches, los lanzadores de Herrera dominan la tabla. Emanuel Herrera lidera con 41 abanicados, seguido por su compañero Rogelio Jaén, quien suma 36 ponches y conserva un récord de 3-0.

Para los cierres de partido, el chiricano Joans Montenegro y el coclesano Edelindo Acosta comparten el liderato en juegos salvados, con 5 rescates cada uno.

Con estos registros tras 14 jornadas, la Copa Caja de Ahorros entra en una fase determinante del Béisbol Juvenil Panameño, donde el desempeño de los líderes estadísticos será clave para las aspiraciones de sus equipos en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

La jornada de este martes en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, correspondiente a la Copa Caja de Ahorros, presenta una cartelera de seis encuentros que pueden influir de manera directa en la tabla de posiciones y en la carrera por asegurar un cupo en la Ronda de Ocho.

Coclé vs Bocas del Toro

La novena de Coclé visita el estadio Calvin Byron de Changuinola para medirse a Bocas del Toro, un conjunto que suele mostrar solidez como local. La Leña Roja se mantiene en los primeros lugares de la clasificación y buscará sumar una victoria que le acerque a la fase final. En tanto, los Tortugueros necesitan resultados positivos para mantenerse en la pelea por la clasificación.

El encuentro será transmitido por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.

Los Santos vs Panamá Metro

El estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá albergará su primer partido de la temporada tras un periodo de reparaciones. En este escenario, Los Santos y Panamá Metro se enfrentarán en un duelo clave por posiciones dentro de la zona de clasificación.

Los Metrillos se ubican en la parte media de la tabla con siete triunfos en 14 partidos, mientras que los santeños registran seis victorias en igual número de encuentros, un balance que los mantiene dentro de los ocho primeros.

Colón vs Chiriquí

En el estadio Kenny Serracín de David, Chiriquí recibirá a Colón con la necesidad de defender su condición de local. El conjunto chiricano viene de una derrota pendiente ante Herrera y buscará recuperar terreno para consolidarse en la zona de clasificación.

Por su parte, los colonenses, ubicados en la parte baja de la tabla, intentarán sumar para mejorar su posición y mantenerse en competencia.

Veraguas vs Panamá Oeste

Los líderes del torneo, Panamá Oeste, visitan el estadio Justino Salinas de La Chorrera para enfrentar a Veraguas. Los Vaqueros acumulan 12 victorias en 13 partidos, una marca que los mantiene al frente de la tabla de posiciones y les permite acercarse a la clasificación directa a la Ronda de Ocho.

Los veragüenses, situados en los últimos puestos, buscarán un resultado que les permita recortar distancias.

Darién vs Chiriquí Occidente

El estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles será el escenario del duelo entre Chiriquí Occidente y Darién. Los occidentales suman siete triunfos y necesitan ganar para no perder terreno en la lucha por la clasificación.

Las Harpías darienitas, por su parte, aspiran a un resultado que las acerque a la zona de los ocho primeros.

Panamá Este vs Herrera

En el estadio Claudio Nieto de Monagrillo, Panamá Este recibe a Herrera en un partido que enfrenta a dos equipos en buena racha reciente. Los Potros se han mantenido en los primeros puestos gracias a su rendimiento como locales, mientras que los herreranos llegan con dos victorias consecutivas y la intención de seguir avanzando en la clasificación.

Con esta programación, la Copa Caja de Ahorros continúa su fase decisiva en el Béisbol Juvenil Panameño, donde cada resultado puede marcar diferencias en la lucha por los puestos de la Ronda de Ocho.