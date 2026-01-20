Béisbol Juvenil 2026 Calendario| Estos son los partidos para el martes 20 de enero en el campeonato nacional

Sintoniza hoy el partido Coclé vs Bocas del Toro a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se reactiva este martes con seis partidos en los que los 12 equipos participantes buscarán dar pasos importantes en el cometido que tienen en común; la clasificación a la Ronda de Ocho.

A continuación echamos un vistazo a los juegos que componen la jornada 15 de la etapa regular, correspondiente al martes 20 de enero.

Coclé vs Bocas del Toro

Los coclesanos llegan al estadio Calvin Byron de Changuinola a unos 'Tortugueros' bocatoreños que se fortalecen cuando están en su propio terreno.

La 'Leña Roja' se ha mantenido en los primeros puestos de la tabla de posiciones y tratará de dar pasos firmes hacia la clasificación, pero tendrá al frente a un conjunto bocatoreño que juega bien en casa y que necesita victorias para meterse de lleno en la pelea por entrar a la próxima fase.

Este juego será transmitido por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Los Santos vs Panamá Metro

Santeños y 'Metrillos' luchan por no ceder terreno en la pugna por entrar a la Ronda de Ocho. Ahora tienen la oportunidad de dar un paso hacia adelante en ese cometido con el enfrentamiento que tendrán en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

Después de un periodo de reparaciones estructurales, el Rod Carew albergará su primer juego de la campaña. Un encuentro que sus protagonistas necesitan ganar.

Panamá Metro está en la parte media de la tabla de posiciones con siete triunfos en 14 encuentros. Mientras que Los Santos tiene seis victorias en igual cantidad de partidos jugados un récord que les aferra a mantenerse en la zona de clasificación que es de ocho puestos.

👉Suscríbete AQUÍ a nuestro canal de YOUTUBE y profundiza con nosotros👈

Al suscribirte, activas las notificaciones (🔔) y te aseguras de no perderte ningún contenido. ¡Porque el deporte se vive con más intensidad cuando se comprende en profundidad!

Colón vs Chiriquí

Unos colonenses deseosos de ascender llegan al estadio Kenny Serracín de David para enfrentar a un elenco chiricano que busca mejorar su récord y afianzarse dentro de la zona de clasificación.

Su derrota de anoche ante Herrera, en un partido pendiente de la quinta jornada, obliga a los chiricanos a no ceder más terreno como locales para no comprometer su situación en el campeonato.

Aunque se encuentra entre los últimos puestos de la clasificación, Colón ha mostrado ser un equipo dispuesto a la batalla por lo que tratarán de llevarse el triunfo y progresar en la competencia.

Veraguas vs Panamá Oeste

Los 'Vaqueros' de Panamá Oeste han sido los líderes de la tabla de posiciones desde las primeras jornadas del certamen ahora tratarán de dar un paso hacia adelante cuando enfrenten a los 'Indios' veragüenses en el estadio Justino Salinas de La Chorrera.

El equipo del 'West' ha ganado 12 de 13 partidos en esta fase por lo que un triunfo les abriría las puertas para la clasificación a la Ronda de Ocho. En tanto los veragüenses, que están en los últimos puestos de la tabla de posiciones, intentarán sorprender a su rival.

Darién vs Chiriquí Occidente

Los occidentales tratarán de mejorar su posición cuando midan fuerzas con las 'Harpías' darienitas en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Chiriquí Occidente tiene siete triunfos y necesitan ganar para seguir luchando por clasificar sin ceder posiciones.

Por su parte, Darién buscará un triunfo que le permita meterse de lleno en la pelea por entrar a la Ronda de Ocho.

Panamá Este vs Herrera

Los 'Potros' de Panamá Este llegan al estadio Claudio Nieto de Monagrillo para jugar contra los herreranos.

Panamá Este se las ha arreglado para continuar entre los primeros puestos de la clasificación. El hecho de haber acumulado victorias en casa les ha permitido amortiguar los efectos de una racha de tres derrotas consecutivas registradas en sus visitas recientes. Ahora intentarán vencer al elenco herrerano para reponerse y seguir en la contienda por la clasificación con energías renovadas.

Herrera ha ganado dos partidos consecutivos y tratará de ampliar su seguidilla de triunfos a costa de los 'Potros'. Esto le permitiría continuar su avance en busca de uno de los ocho cupos para la siguiente fase del torneo.

Te puede interesar: LPF Torneo Clausura 2026 Resultado| UMECIT FC dio la campanada ante Árabe Unido en el cierre de la jornada 1