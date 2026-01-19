EN VIVO LPF Torneo Clausura 2026| UMECIT FC vs Árabe Unido: partido de la jornada 1 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

UMECIT FC vs Árabe Unido | Torneo Clausura 2026 LPF! EN VIVO / TVMAX

Panamá/La primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) termina con el partido entre UMECIT FC y el Deportivo Árabe Unido que se realiza en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera y que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Después de no poder avanzar a los playoffs del certamen clausura del año pasado, ambos equipos tratarán de obtener una victoria y sumar tres puntos en la fecha que arranca el certamen.

En el Torneo Clausura 2025, Árabe Unido terminó cuarto en la Conferencia Este con 24 puntos y UMECIT fue quinto con 23 unidades.

Las alineaciones de ambos equipos son:

UMECIT FC

1 David Almengor (P)

5 Vladimir Edhill

7 Hiberto Peralta

8 Rolando Batista

9 Javier Murillo

23 Emmanuel Chanis

26 Jesús Araya (C)

27 Alberto García

29 Oscar Becerra

62 Michael Casazola

43 Francisco Perea

Árabe Unido

1 Reynaldo Polo (P)

3 Omar Llerena

6 Mario Breary

10 Alexis Palacios

16 Abdiel Jiménez

18 Oscar Peñalba

25 Alcides de los Ríos

26Octavio Reefer

27 Diego Valanta

94 Gustavo Chara (C)

20 Rubén Collymore

