EN VIVO LPF Torneo Clausura 2026| UMECIT FC vs Árabe Unido: partido de la jornada 1 por TVMAX, TVN Pass y YouTube
Sintoniza el partido AQUÍ
Panamá/La primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) termina con el partido entre UMECIT FC y el Deportivo Árabe Unido que se realiza en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera y que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Después de no poder avanzar a los playoffs del certamen clausura del año pasado, ambos equipos tratarán de obtener una victoria y sumar tres puntos en la fecha que arranca el certamen.
En el Torneo Clausura 2025, Árabe Unido terminó cuarto en la Conferencia Este con 24 puntos y UMECIT fue quinto con 23 unidades.
Las alineaciones de ambos equipos son:
UMECIT FC
1 David Almengor (P)
5 Vladimir Edhill
7 Hiberto Peralta
8 Rolando Batista
9 Javier Murillo
23 Emmanuel Chanis
26 Jesús Araya (C)
27 Alberto García
29 Oscar Becerra
62 Michael Casazola
43 Francisco Perea
Árabe Unido
1 Reynaldo Polo (P)
3 Omar Llerena
6 Mario Breary
10 Alexis Palacios
16 Abdiel Jiménez
18 Oscar Peñalba
25 Alcides de los Ríos
26Octavio Reefer
27 Diego Valanta
94 Gustavo Chara (C)
20 Rubén Collymore