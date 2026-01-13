Béisbol Juvenil 2026| Mildner Nieto. El corazón a la ofensiva de Panamá Oeste

Sintoniza hoy el partido Chiriquí vs Panamá Metro a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Con promedio de .500, 15 hits, un cuadrangular y 9 carreras empujadas, el pimentoso segunda base Mildner Nieto no solo es el mejor bateador del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, sino que se ha convertido en uno de los principales motores ofensivos de los 'Vaqueros' de Panamá Oeste.

El segunda base y tercer bate del equipo está respondiendo en los momentos grandes, siendo ese bate oportuno que levanta a la novena cuando más lo necesita.

El bateador más caliente del campeonato disputa su tercera temporada en la pelota juvenil y será promovido al equipo mayor de Panamá Oeste, confirmando que lo suyo no es casualidad, sino consistencia.

Te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026 | Esto fue lo mejor de la jornada del lunes 12 de enero en el campeonato nacional

Panamá Oeste venció la noche del pasado lunes 8-4 a Chiriquí Occidente y sumó su novena victoria del torneo, manteniéndose como líder invicto del certamen beisbolero.

Nieto forma parte de una exitosa camada de 13 jugadores de 15 años de edad que dejó huellas imborrables en los torneos de pequeñas ligas y que hoy constituye el corazón competitivo de los 'Vaqueros'.

El infielder de Panamá Oeste, capaz de desempeñarse en todas las posiciones del cuadro interior, mantiene una racha de nueve juegos consecutivos conectando imparables, en los que registra promedio de .500, producto de 15 hits en 30 turnos al bate.

Los dirigidos por Dimas Ponce tienen foja de nueve victorias en fila, situándose en una posición privilegiada con respecto a la esperada ronda de los ochos mejores.

Aníbal Reluz Jr. , presidente de la Liga Provincial de Béisbol de Panamá Oeste, habló de lo que ha sido el torneo juvenil para él y su equipo.

"La clave ha sido que hemos trabajado bien de manera colectiva y lo más importante es que los jugadores no pierdan la concentración en el juego", expresó el directivo del Oeste al Medio Digital Harmodio Arrocha Sports.

Para Reluz, quien fue pelotero y tiene una Maestría en Psicología Deportiva, el primer objetivo en el torneo es clasificar a la ronda de los ocho mejores equipos.

"Nuestro primer objetivo es clasificar primero o segundo por el tema de la localía. Nosotros empezamos a trabajar con estos muchachos en septiembre y realizamos 45 juegos de fogueo", indicó.

Los 'Vaqueros' buscan revivir éxitos pasados y pelear por el título, fortaleciendo su talento con jugadores clave como Mildner Nieto, Luis Aranda y Luis Atencio.

Ya veremos qué pasa en esta ronda crucial.

Nota de prensa

Te puede interesar: Béisbol de Pequeñas Ligas| Arranca el Torneo Sectorial Metropolitano Junior 2026