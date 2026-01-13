Béisbol Juvenil 2026 | Esto fue lo mejor de la jornada del lunes 12 de enero en el campeonato nacional

Sintoniza el partido Chiriquí vs Panamá Metro, el martes 13 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, vivió una intensa jornada el lunes 12 de enero, marcada por actuaciones sobresalientes desde el montículo, ofensivas contundentes y un respaldo constante de la fanaticada en los distintos estadios del país.

La fecha confirmó el alto nivel competitivo del certamen y dejó nombres propios que comienzan a tomar protagonismo en la temporada.

Dereck Gómez lideró el triunfo de Coclé con juego completo en Aguadulce

En el Estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, el derecho Dereck Gómez se robó los reflectores al firmar una actuación dominante que llevó a la novena de Coclé a una victoria de 3 carreras por 1 frente a Chiriquí, uno de los equipos tradicionalmente más fuertes del Béisbol Juvenil panameño.

Gómez trabajó la ruta completa, mostrando un control preciso de sus envíos y una notable eficiencia. El lanzador coclesano necesitó solo 105 lanzamientos, con 78 strikes, para completar las nueve entradas, limitando a la ofensiva chiricana a apenas seis imparables y una carrera.

Estadísticas finales de Dereck Gómez:

Entradas lanzadas: 9.0

9.0 Hits permitidos: 6

6 Carreras permitidas: 1

1 Ponches: 5

5 Bases por bolas: 1

Su presentación se consolida como una de las mejores del torneo hasta el momento y refuerza el buen momento de la llamada “Leña Roja”, que continúa siendo fuerte en casa dentro del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Veraguas brilló como el equipo del día con blanqueada ante Colón

Otro de los grandes protagonistas de la jornada fueron los Indios de Veraguas, quienes se llevaron el reconocimiento como Equipo del Día tras imponerse con autoridad 10-0 sobre Colón en el Estadio Justino Salinas de La Chorrera.

La “Tribu” mostró una ofensiva balanceada y oportuna, respaldando el trabajo de su pitcheo con una producción constante de carreras desde los primeros episodios. El conjunto veragüense conectó 11 imparables, registró un promedio colectivo de .407 y cruzó el plato en 10 ocasiones, reflejando su dominio total en el compromiso.

Números colectivos de Veraguas:

Promedio ofensivo: .407

.407 Imparables: 11

11 Carreras anotadas: 10

Este triunfo ratifica a Veraguas como uno de los equipos más sólidos y regulares del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, fortaleciendo sus aspiraciones en la lucha por los puestos de clasificación.

La fanaticada también juega: Águilas Harpías, Fanaticada del Día

Más allá del terreno de juego, la afición volvió a ser protagonista. La fanaticada de las Águilas Harpías fue distinguida como la Fanaticada del Día, gracias a su constante y masivo apoyo durante la ronda regular del torneo.

Una vez más, los seguidores dijeron presente en el estadio, creando un ambiente vibrante y reafirmando la importancia del respaldo del público en el desarrollo del Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros.

Programación completa para el martes 13 de enero

La acción del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 continuará este martes 13 de enero con una atractiva cartelera de seis partidos, todos programados para iniciar a las 7:00 p.m., en distintos escenarios del país.

Juegos de la jornada:

Chiriquí vs Panamá Metro – Estadio Juan Demóstenes Arosemena ( Transmite TVMAX )

– Estadio Juan Demóstenes Arosemena ( ) Bocas del Toro vs Panamá Oeste – Estadio Mariano Rivera

– Estadio Mariano Rivera Herrera vs Panamá Este – Estadio José De La Luz Thompson

– Estadio José De La Luz Thompson Chiriquí Occidente vs Coclé – Estadio José Antonio Remón Cantera

– Estadio José Antonio Remón Cantera Colón vs Los Santos – Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández

– Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández Veraguas vs Darién – Estadio de Metetí

Con el torneo avanzando a paso firme, cada jornada del Béisbol Juvenil 2026 se vuelve determinante, donde el pitcheo, la ofensiva y el respaldo de la fanaticada continúan marcando diferencias en la lucha por avanzar a las siguientes fases del campeonato.

