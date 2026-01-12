EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste: partido de la jornada del lunes 12 de enero por TVMAX, TVN Pass y TVMAX PANAMÁ

Panamá/Dos equipos ubicados en los primeros puestos de la tabla de posiciones, se enfrentan en la novena jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Chiriquí Occidente y Panamá Oeste miden fuerzas en el estadio Mariano Rivera en un partido que puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones del partido han sido anunciadas y las presentamos a continuación:

Los 'Vaqueros' de Oeste son los líderes del certamen al ganar los ocho partidos que han disputado hasta ahora. Aunque se perfilan para asegurar un puesto en la Ronda de Ocho, tiene a rivales cerca por lo que deberán mantener el ritmo.

Por su parte los occidentales tienen marca de cinco triunfos y tres derrotas. Después de ganar sus cuatro primeros juegos, solo ha sumado una victoria en sus tres presentaciones siguientes. A pesar de este bajón se mantienen en la zona de clasificación y si salen airosos en este cotejo podrán afianzarse y mantenerse en la pelea.

Sigue las acciones de este cotejo a través de este minuto a minuto. Además informaremos sobre el resto de los juegos de la jornada que son:

Bocas del Toro vs Panamá Metro (Estadio Juan Demóstenes Arosemena)

Chiriquí vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Herrera vs Darién (Estadio de Metetí)

Los Santos vs Panamá Este (Estadio José De La Luz Thompson)

Veraguas vs Colón (Estadio Justino Salinas)

Jornada anterior

La novena de Panamá Oeste ratificó su gran momento al mantenerse invicta con ocho triunfos, tras vencer a Herrera 11 carreras por 6 en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera. El encuentro, que fue transmitido por TVMAX, mostró nuevamente el poder ofensivo de los bocatoreños, que continúan marcando el paso en el torneo.

En otro de los resultados destacados de la jornada, Panamá Este se impuso de manera contundente sobre Chiriquí Occidente, al vencerlo 11 carreras por 0 en siete episodios, por la vía del nocaut, en partido disputado en el estadio José de la Luz Thompson. El triunfo reafirma el buen momento de los del Este, que dominaron el encuentro de principio a fin.

Por su parte, Panamá Metro logró un triunfo sólido al derrotar a Veraguas 4 carreras por 1, en un duelo donde el pitcheo metropolitano fue clave para controlar a la ofensiva rival y sumar una victoria importante en la jornada dominical.

Uno de los partidos más dramáticos se vivió en el enfrentamiento entre Colón y Bocas del Toro, donde los colonenses dejaron tendido en el terreno a Bocas del Toro tras imponerse 6 carreras por 5 en 11 entradas completas, en un juego que se definió en episodios extras y mantuvo la emoción hasta el último out.

La novena de Chiriquí se impuso 6 carreras por 4 a Darién en el estadio de Metetí, mientras que en otro de los compromisos de la jornada, Los Santos superó a Coclé con marcador de 7 carreras por 5, en un encuentro disputado de principio a fin.