Béisbol de Pequeñas Ligas| Arranca el Torneo Sectorial Metropolitano Junior 2026

El certamen de la categoría preintermedia se puso en marcha en la ciudad de Panamá

Panamá/El Torneo Sectorial Metropolitano de Béisbol Junior (Preintermedio) comenzó este lunes y equipos de varios puntos del distrito de Panamá compiten por llegar al campeonato nacional de la categoría para peloteros de 13 y 14 años de edad.

En uno de los partidos de la jornada, Betania derrotó a Cerro Viento, por 7 carreras a 3. En ese encuentro, el conjunto ganador allanó el camino al triunfo con tres carreras en la parte alta del sexto episodio.

Thiago Del Cid tuvo una salida de seis episodios y un tercio en los que permitió tres imparables y tres carreras, dio seis ponches y una base por bola para ser el lanzador ganador.

La derrota fue para Luis Méndez quien toleró cuatro inatrapables y cuatro anotaciones en cuatro entradas.

Juan Vergara destacó a la ofensiva por Betania con un hit en dos turnos y dos carreras empujadas. Thiago Del Cid bateó de 3-2 con dos anotadas y una remolcada y Marcos Bonilla de 3-1 con una anotada y una impulsada.

Por Cerro Viento, Diego Rodríguez pegó de 2-1 y empujó una carrera. Bruno Hurtado de 2-1 con una anotada y Rafael Trejo de 1-1 y una anotada.

Te puede interesar: Diego Simeone pide disculpas a Vinicius por el altercado en la Supercopa de España

Contundente

En otro partido de la jornada inaugural, Ernesto Córdoba se impuso a Las Cumbres por abultamiento de carreras en seis episodios, 14 por 0.

El elenco ganador marcó la mitad de sus anotaciones en la parte alta del sexto episodio. Esto le dio la ventaja suficiente para consumar el abultamiento.

Yeremy Troschet no permitió imparables ni carreras, propinó seis ponches y dio dos bases por bolas en cuatro episodios lanzados para acreditarse el triunfo.

Te puede interesar: Selección de Panamá | Conoce a los nuevos convocados para enfrentar a Bolivia y México

Carlos Morán se quedó con el descalabro al tolerar 12 anotaciones en cinco entradas.

Por Ernesto Córdoba, Marco Ayala pegó de 3-3 con dos carreras impulsadas. Alexander Pérez de 1-1 con una anotada y dos remolcadas y Hedrian Santos de 3-1 con una anotada y dos empujadas.

Brayan De León conectó el único hit de Las Cumbres en ese juego.

Los dos partidos se llevaron a cabo en el campo de juegos Willis R. Cook de Betania.

Te puede interesar: Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso y nombra a nuevo entrenador