Diego Simeone pide disculpas a Vinicius por el altercado en la Supercopa de España

Madrid, España/El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, se disculpó este lunes con el jugador brasileño de Real Madrid, Vinicius, tras el encontronazo que tuvieron ambos en la segunda semifinal de la Supercopa de España la semana pasada en Arabia Saudita.

"Me gustaría pedir disculpas al señor Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid) y al señor Vinicius por el episodio que vieron", declaró El Cholo en la conferencia de prensa previa al partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el Deportivo La Coruña.

En el derbi madrileño disputado el jueves, que acabó con la victoria de los blancos por 2-1, estuvo marcado por un rifirrafe entre Simeone y Vinicius, cuando el técnico colchonero le espetó en medio del partido: "Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Acuérdate de lo que te digo".

Esa provocación derivó en un enfrentamiento de ambos y también de Simeone con el entrenador de Real Madrid, Xabi Alonso, que salió en defensa de su jugador: "No todo vale en un terreno de juego", declaró el vasco al término del partido.

"No estuve bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto que no estuvo bien. El equipo que gana merece pasar, merecieron pasar", añadió Simeone este lunes para cerrar la polémica.

