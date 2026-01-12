Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso y nombra a nuevo entrenador

La decisión nfue tomada luego de la final de la Supercopa de España que fue ganada por el Barcelona.

Panamá/El Real Madrid anunció este lunes, a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo, decisión que se tomó de mutuo acuerdo entre ambas partes.

Con este anuncio, el club blanco pone fin a una etapa marcada por la identificación del técnico con los valores históricos de la institución.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, expresó la entidad en su mensaje oficial, en el que también agradeció el trabajo realizado por el entrenador y su cuerpo técnico, deseándoles éxito en sus próximos desafíos profesionales.

La salida de Xabi Alonso representa el cierre de un ciclo importante para el conjunto merengue, considerando el peso simbólico del exmediocampista dentro de la historia reciente del club, tanto por su legado como jugador como por su etapa al frente del banquillo.

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del primer equipo

Horas después, el Real Madrid C. F. confirmó también, mediante sus canales oficiales, la designación de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo, apostando por la continuidad del trabajo formativo desarrollado dentro de la casa blanca.

Arbeloa venía desempeñándose como entrenador del Real Madrid Castilla desde junio de 2025 y ha construido toda su carrera como técnico en la cantera del Real Madrid desde el año 2020. Su recorrido incluye pasos exitosos por las distintas categorías formativas: dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021, proclamándose campeón de Liga; al Cadete A en la campaña 2021-2022; y posteriormente al Juvenil A entre 2022 y 2025.

Durante su etapa al frente del Juvenil A, Álvaro Arbeloa firmó uno de los ciclos más destacados del fútbol formativo blanco, logrando el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones), además de conquistar la Liga 2024-2025, consolidándose como uno de los entrenadores con mayor proyección dentro del club.

Una figura histórica del madridismo

Como futbolista, Arbeloa fue parte de una de las etapas más exitosas del Real Madrid, defendiendo la camiseta blanca entre 2009 y 2016 en un total de 238 partidos oficiales. En ese período conquistó 8 títulos, entre ellos 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

A nivel internacional, también integró la época dorada de la selección española, siendo campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 y de las Eurocopas 2008 y 2012, acumulando 56 internacionalidades.

Con este movimiento, el Real Madrid apuesta por un perfil identificado con su historia y filosofía, iniciando una nueva etapa en el banquillo con Álvaro Arbeloa al mando del primer equipo.

