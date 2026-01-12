Selección de Panamá | Conoce a los nuevos convocados para enfrentar a Bolivia y México

Partidos amistosos de la selección de Panamá EN VIVO por TVMAX, 18 de enero 4pm contra Bolivia y 22 de enero 8pm contra México.

Panamá/Bajo la atenta mirada del estratega Thomas Christiansen, la Selección Mayor de Panamá dio inicio este lunes a su preparación en el COS Sports Plaza con la mira puesta en sus próximos compromisos internacionales.

Un grupo de 22 jugadores se presentó a la primera sesión de trabajo, marcando el comienzo de una semana intensa antes de enfrentar a Bolivia como visitantes el 18 de enero y recibir a México el 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Otras noticias: La Selección de Panamá vuelve a los entrenamientos en este año 2026

Las principales novedades en el césped del Metro Park fueron las incorporaciones de los legionarios Kahiser Lenis (Jaguares de Córdoba, COL), Javier Rivera (CD Marathón, HON) y Aimar Sánchez (NY Red Bulls II, USA), quienes recibieron el permiso de sus clubes para sumarse al onceno nacional desde el primer día. No obstante, la jornada no estuvo exenta de contratiempos; el guardameta Marcos De León sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera de la convocatoria, obligando al llamado de urgencia de Ian Flores, portero del San Francisco FC.

El plan de trabajo de Christiansen contempla los siguientes puntos clave:

• Refuerzos en camino: Para este martes se espera que se integren Gustavo Herrera, John Gunn y Jorge Gutiérrez.

• Balance de la plantilla: El llamado actual equilibra el talento local con 15 jugadores de la LPF y 10 legionarios que militan en el extranjero.

• Voces desde el campo: Jugadores como Daniel Aparicio (Real España, HON) destacaron que su convocatoria es fruto de su buen desempeño en la Copa Centroamericana y la liga hondureña. Por su parte, Javier Rivera enfatizó la importancia de aprovechar las oportunidades en estos amistosos para ganarse un puesto en el grupo ya establecido.

La Selección Nacional continuará sus entrenamientos en horario matutino hasta el jueves, día en que se anunciará la lista final de convocados antes de emprender el vuelo hacia territorio boliviano por la tarde. En este nuevo ciclo, cada minuto en el campo cuenta para los futbolistas que buscan consolidarse bajo el mando del técnico danés-español.

Con información de FPF.

Otras noticias: Adalberto Carrasquilla anota en el inicio de la Liga MX resultado del Pumas vs Querétaro