La Selección de Panamá vuelve a los entrenamientos en este año 2026

Partidos amistosos de la selección de Panamá EN VIVO por TVMAX, 18 de enero 4pm contra Bolivia y 22 de enero 8pm contra México.

Panamá/La Selección de Panamá de Fútbol regresó a los entrenamientos este lunes con la mirada puesta en sus partidos amistosos internacionales ante las selecciones de Bolivia y México, compromisos que servirán como parte de la preparación del combinado nacional en esta nueva etapa del proceso.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen trabajó en las instalaciones del COS Sports Plaza, escenario que albergó este primer entrenamiento, en el que se contó con una mezcla de jugadores legionarios y futbolistas del torneo local (LPF).

Otras noticias: Adalberto Carrasquilla anota en el inicio de la Liga MX resultado del Pumas vs Querétaro

Otras noticias: Panamá vs México| Venta de boletos para partido amistoso en el Rommel Fernández está en marcha

La sesión marcó el inicio formal del microciclo de cara al amistoso frente a Bolivia, programado para el 18 de enero en el altiplano, y posteriormente el duelo ante México, el 22 de enero en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Entre los jugadores de corte internacional que participaron en la práctica estuvieron nombres como Kadir Barría y Jovani Welch, quienes forman parte del grupo de legionarios convocados para estos compromisos. A ellos se sumaron futbolistas del ámbito local, destacando la presencia de Ricardo Phillips, José Gasper Murillo, entre otros elementos de la Liga Panameña de Fútbol, consolidando un grupo equilibrado entre experiencia internacional y talento doméstico.

En total, 22 jugadores estuvieron presentes en esta primera jornada de trabajos, bajo la supervisión directa del cuerpo técnico encabezado por Christiansen, quien se encargó de dirigir personalmente la sesión, enfocada principalmente en movimientos tácticos, activación física y trabajos con balón.

Otras noticias: Ismael Díaz | Así fue el gol del panameño al todo poderoso Cruz Azul en la Liga MX

Según el plan establecido, los entrenamientos se mantendrán hasta el próximo 15 de enero, antes de emprender el viaje para afrontar el compromiso en territorio boliviano, un partido que representará una exigente prueba debido a las condiciones de altura.

Estos encuentros amistosos se enmarcan dentro de la preparación de la Selección de Panamá, que ya aseguró su boleto al Mundial de la FIFA México, Estados Unidos y Canadá, cita en la que el conjunto canalero competirá en el Grupo L, junto a las selecciones de Inglaterra, Croacia y Ghana, una zona que presenta un alto nivel competitivo.

La planificación y el trabajo anticipado serán claves para el combinado panameño, que busca llegar en óptimas condiciones a los próximos desafíos internacionales y continuar consolidando su identidad futbolística bajo el mando de Thomas Christiansen.

Otras noticias: Mundial 2026| Croacia está en el calendario de partidos amistosos de Colombia para marzo