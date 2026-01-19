Jennisín Rosanía ganadora de la medalla de oro en Grand Slam de Jiu Jitsu Brasileño

El Campeonato Europeo de Jiu Jitsu Brasileño forma parte de los eventos más relevantes del calendario anual de la IBJJF.

Panamá/La atleta panameña Jennisin Rosanía obtuvo la medalla de oro en el Grand Slam de Jiu Jitsu Brasileño, evento organizado por la IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) y disputado en Lisboa, Portugal, como parte del Campeonato Europeo de Jiu Jitsu Brasileño, que se celebra del 15 al 25 de enero.

La competencia reune a más de 6,000 atletas de diferentes países, convirtiéndose en uno de los torneos más numerosos y exigentes del calendario internacional de esta disciplina.

Desarrollo de la competencia

Jennisín disputó tres combates durante el evento. En la primera ronda enfrentó a una competidora del Reino Unido, avanzó luego a las semifinales ante una atleta de Canadá y cerró su participación en la final frente a una representante de Estados Unidos, combate que definió la medalla de oro del Grand Slam de Lisboa.

De acuerdo con la información proporcionada por la atleta, no recibió puntos en contra durante todo el torneo, un registro que refleja la consistencia de su rendimiento a lo largo de las diferentes fases de la competencia.

“Gané oro. Es un Grand Slam que me faltaba, ya que he ganado dos veces el Panamericano con Gi en cinturón negro y dos veces el Campeonato Mundial con Gi”, señaló Jennisín tras finalizar su participación.

Trayectoria deportiva

Dentro del circuito de la IBJJF, Jennisin cuenta con antecedentes destacados, entre ellos dos títulos del Campeonato Panamericano con Gi en cinturón negro y dos campeonatos mundiales consecutivos con Gi.

La atleta también ha indicado que es la única panameña en haber ganado un Campeonato Mundial con Gi en cualquier categoría, tanto en división adulta como master, dentro del sistema competitivo de esta federación.

Importancia del torneo en Lisboa

El Campeonato Europeo de Jiu Jitsu Brasileño forma parte de los eventos más relevantes del calendario anual de la IBJJF, junto al Mundial y el Panamericano. La sede en Lisboa reúne a atletas clasificados por ranking y competidores de alto nivel provenientes de distintos continentes.

El formato del Grand Slam se desarrolla bajo un sistema de eliminación directa, lo que exige resultados positivos en cada combate para avanzar en el cuadro principal.

Representación panameña

La participación de Jennisin Rosanía en este torneo europeo se suma a la presencia de atletas panameños en competencias internacionales de jiu jitsu brasileño, dentro de eventos oficiales organizados por la IBJJF.

Con este resultado, la atleta continuará su calendario dentro del circuito internacional, enfocado en torneos que forman parte del sistema de ranking y clasificación de la federación.