EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del jueves 22 de enero en el campeonato nacional

Panamá/El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil llega a la jornada 17 y, poco a poco, nos acercamos al desenlace de la etapa regular.

A medida que pasan las jornadas, los equipos participantes buscan ubicarse en los puestos de clasificación. Algunos con mayores posibilidades que otros, pero cualquier cosa puede pasar y el panorama hacia la próxima fase puede cambiar.

Los partidos programados para hoy son los siguientes:

Coclé vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Panamá Metro vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Colón vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)

Panamá Oeste vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Darién vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Panamá Este vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Para una idea más clara de la situación de cada uno de estos colectivos, mostramos la tabla de posiciones:

Sigue las acciones de lo que ocurra en esta jornada a través de este minuto a minuto. Recuerda que lo último en información deportiva lo tenemos en las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Jornada anterior

Darién 1-11 Bocas del Toro (Finalizado en 7 episodios)

Los 'Tortugueros' bocatoreños superaron a las 'Harpías' darienitas por abultamiento de carreras en siete episodios en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Los locales allanaron su camino al triunfo con seis carreras en la parte baja del primer episodio.

Roberto Núñez fue el lanzador ganador al permitir tres imparables y una carrera con 12 ponches y una base por bola. La derrota fue para Ariel Cárdenas.

Jael Escobar conectó cuatro inatrapables en cinco turnos, anotó dos carreras y empujó una. Ariel Serrano de 4-3 con una anotada y dos remolcadas, Carlos Wilson de 4-2 con dos anotadas y Juan Martínez de 4-2.

Por Darién, Erick Arroyo de 3-2 con una carrera impulsada y Luis Rodríguez de 3-1.

Herrera 3-15 Panamá Metro (Finalizado en 7 episodios)

Los 'Metrillos' dominaron a los herreranos en un partido realizado en el estadio Rod Carew que terminó en siete entradas por abultamiento de carreras.

Siete carreras en la parte baja del cuarto episodio encaminaron a la representación capitalina al triunfo.

Roberto Martínez lanzó cinco entradas en las que toleró cuatro inatrapables y tres anotaciones con dos ponches propinados y tres bases por bolas otorgadas para acreditarse la victoria. El descalabro fue para Manuel Bustavino.

Andrés Valderrama pegó de 3-3 con una carrera anotada y dos empujadas por Panamá Metro. Carlos Sánchez de 4-3 con dos anotadas y dos impulsadas y Caleb Rivera de 3-2 con una anotada y tres remolcadas.

Por Herrera, Emanuel Echevarría de 3-2. Julio Casas de 4-3 y Randolph Bernal de 3-1 con una anotada.

Coclé 6-1 Chiriquí

La 'Leña Roja' coclesana encendió la llama en el estadio Kenny Serracín de David y se lleva la victoria sobre los chiricanos.

Christian González estuvo los nueve episodios sobre el montículo y se apuntó el triunfo. Durante su labor, permitió cuatro incogibles y una anotación con ocho ponches propinados. Anthony Ortega fue el serpentinero derrotado.

Johanel Roa bateó de 4-2 y empujó dos carreras por Coclé. Aníbal Sánchez de 3-1 con una anotada y una impulsada y Lucas López de 3-1 con una remolcada.

Por Chiriquí, Henry Pinzón de 4-2 y una carrera empujada. Leiner Martínez y Joel Rodríguez de 3-1 cada uno.

Panamá Este 3-9 Veraguas

Los 'Indios' veragüenses dieron un golpe sorpresivo a los 'Potros' de Panamá Este en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

El elenco local ganaba por marcador parcial de 4 carreras por 3 y tomó distancia al concretar tres anotaciones en la parte baja del sexto episodio.

D'Marcos Bósquez se acreditó la victoria en un relevo de tres episodios y dos tercios en los que permitió dos hits y una carrera con tres ponches y una base por bola. La derrota la cargó Ian Cepeda.

Cristian Rodríguez conectó de 3-2 con dos carreras anotadas por Veraguas. Melkis López de 4-2 con anotadas y una empujada y Jason Mendoza de 4-2 con una remolcada.

Por Panamá Este, Eduardo Rodríguez de 5-3 con una impulsada. Víctor Tello de 2-1 y Nicolás Sánchez de 3-1.

Esta fue la cuarta victoria de los veragüenses en 16 juegos disputados en el torneo. En tanto los 'Potros' sufren su sexto descalabro en 15 encuentros realizados.

Panamá Este tiene un partido pendiente contra Herrera que se realizará el sábado 24 de enero en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce a las 2:00 p.m.

Colón 1-9 Chiriquí Occidente

Los occidentales mandó en su casa, el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles, donde venció a los colonenses.

Ocho carreras en la parte baja del segundo episodio y una más en el tercero fue la contabilidad de Chiriquí Occidente en ese encuentro.

Jhosmar Pinto se acreditó la victoria al lanzar cinco episodios y dos tercios en los que toleró tres imparables y una carrera, dio tres ponches y una base por bola. El descalabro fue para Charis Carranza.

Manuel Víquez pegó de 4-2 con dos anotadas por Chiriquí Occidente. Jeremy Gómez de 3-1 con una anotada, Oriel Carreño de 4-1 con una anotada y dos remolcadas y Jonathan Ramos de 4-1 con dos impulsadas.

Por Colón, Josué Salazar de 4-2. César De León de 3-1 y José Fonseca de 4-1.

Panamá Oeste 5-1 Los Santos

Los 'Vaqueros' de Oeste llegaron al estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas y se llevaron la victoria sobre los santeños.

Johamir Cortés toleró dos hits, no recibió carreras, propinó un ponche y otorgó dos bases por bolas en un relevo de tres episodios y dos tercios para ser el lanzador ganador. El descalabro fue para Jhair Díaz.

Juan Caballero pegó de 4-3 y anotó dos carreras por Panamá Oeste. Jean Rodríguez de 4-2 con una anotada y Luis Atencio de 4-2.

Por Los Santos, José Palomino de 4-2 con una carrera anotada. Edgar Frías de 4-2 y Darian García de 2-1 con una impulsada.