De Panamá a Italia| Maxi Schubert: piloto de 9 años entra al circuito europeo del karting

Un niño panameño da un paso importante en su carrera a corta edad.

Panamá/Con apenas 9 años de edad, el piloto panameño Maxi Schubert da un paso histórico en su carrera deportiva al integrarse al exigente calendario europeo del karting, compitiendo en el prestigioso campeonato WSK (World Series Karting), una de las plataformas más importantes del automovilismo formativo a nivel mundial.

Con más de cuatro años de experiencia en las pistas, Maxi ha demostrado un talento sobresaliente desde sus inicios, destacándose como campeón nacional Micro Kart 2025 y representando a Panamá en campeonatos internacionales en Estados Unidos bajo la organización SKUSA, en escenarios de alto nivel como Orlando y Las Vegas, donde ha competido contra los mejores pilotos del mundo, logrando resultados destacados y un desempeño constante.

Su proyección internacional se fortalece ahora con su fichaje por el reconocido equipo italiano MP Academy Gamoto que tiene la plataforma completa desde karting, F4, F3 y F2. con el cual competirá en el campeonato WSK, escenario donde se han formado figuras de la Fórmula 1 como Max Verstappen, Lando Norris y Kimi Antonelli.

Desde Panamá hasta Italia, Maxi Schubert se perfila como uno de los jóvenes talentos más prometedores del automovilismo latinoamericano, con la mirada puesta en su gran sueño: convertirse en el primer panameño en llegar a la Fórmula 1.

El campeonato

El WSK (World Series Karting) es uno de los campeonatos de karting más importantes y prestigiosos del mundo 🏁.

¿Qué es exactamente?

Es una serie internacional de competiciones de karting que se disputa principalmente en Europa (sobre todo en Italia) y reúne a los mejores pilotos jóvenes del planeta, muchos de ellos futuros pilotos de Fórmula 1.

¿Por qué es tan importante?

Porque el karting es la base del automovilismo, y el WSK es como la “primera gran liga”:

Compiten los equipos y pilotos más fuertes

Sirve de escaparate para cazatalentos de F1, F2 y F3

El nivel es altísimo, incluso más que en muchos campeonatos nacionales

Categorías habituales

Suelen variar por temporada, pero las más comunes son:

Mini (los más pequeños)

(los más pequeños) OK-N / OK-J (junior)

(junior) OK (senior)

(senior) KZ / KZ2 (karts con marchas)

Pilotos famosos que pasaron por el WSK

Muchísimos cracks empezaron ahí:

Lewis Hamilton

Max Verstappen

Charles Leclerc

Fernando Alonso (en su época de karting)

El WSK es una competición clave en el camino hacia la Fórmula 1, donde nacen las futuras estrellas del automovilismo.

Nota de prensa