Antonio Roquer| El piloto panameño está preparado y dispuesto para su retorno a la pista

El competidor buscará su sexto campeonato nacional después de una temporada de ausencia por un accidente.

Panamá/Con la vista puesta en la temporada 2026, el experimentado piloto Antonio Roquer se prepara para volver a la acción, decidido a demostrar que la velocidad, cuando se lleva en la sangre, no se oxida.

El laureado piloto panameño, a bordo de su auto Toyota Starlet, tiene todo listo para su retorno a la pista, donde su mayor objetivo es ser uno de los máximos protagonistas de la categoría ST4 e intentar conquistar su sexto campeonato nacional.

La temporada arranca el domingo 1 de febrero en el Autódromo Panamá.

El viernes 30, Roquer saldrá a probar su auto Starlet, el sábado 31 a practicar y clasificar para la carrera.

Roquer retornará al Autódromo Panamá, el mismo escenario donde sufrió un accidente en la temporada 2024 que lo dejó fuera de competencia por casi dos años.

Ahora, con el auto reconstruido pieza por pieza, mira hacia adelante "confiamos en que podemos pelear nuevamente arriba".

"Nuestros planes son retomar la pista para la temporada 2026 con el famoso auto Starlet. Lastimosamente, en el 2024 nos vimos involucrados en un accidente en el cual el carro salió bastante afectado. Cambiamos el chasis y se consiguió la carrocería el año pasado”, explicó.

Roquer afirmó sentirse satisfecho con el rendimiento actual del vehículo. “El auto presenta muchas mejoras que lo pueden hacer más rápido y más competitivo en la categoría Super Turismo 4, por lo que esperamos retomar de forma positiva la temporada 2026 en el Autódromo Panamá”.

La pasión de Roquer por la velocidad nació de la mano de su padre, Rolando Roquer, quien compitió con el mismo modelo en la desaparecida pista de Río Hato en 2005.

Rolando Roquer retornará a la pista a bordo de un auto Starlet en la categoría Street Legal.

En su primera temporada como novato, en 2006, Roquer hijo obtuvo el subcampeonato nacional en la categoría GT4, compitiendo en mancuerna con su padre.

A partir de allí, Roquer consolidó su dominio en la GT4, categoría en la que acumuló cuatro campeonatos consecutivos entre 2007 y 2010, construyendo una carrera marcada por la constancia, el talento y un Toyota Starlet que parece tener más vidas que un gato con seguro full cover.

