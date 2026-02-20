Axel Gómez: El talento panameño del karting que acelera rumbo a Italia y Estados Unidos | Familia TVMAX

El joven piloto panameño consolida su crecimiento en el karting internacional con el respaldo de TVMAX.

Panamá/El kartismo panameño sigue sumando aliados estratégicos para impulsar a sus nuevas promesas. En esta ocasión, la alianza entre TVMAX y el joven piloto Axel Gómez marca un paso importante en la proyección internacional del deporte motor nacional.

El gerente de deportes de TVMAX, Salvador Saldaña, destacó la firma de esta alianza, la cual consolida el respaldo del canal al deporte motor panameño y apuesta por el talento nacional, especialmente en etapas tempranas, reafirmando así su posición como el canal de deportes número uno del país.

Conversamos con su padre, quien lleva el mismo nombre, y con el propio piloto de tan solo 10 años, una de las jóvenes figuras con mayor proyección del automovilismo panameño.

El respaldo que impulsa un sueño

Para el padre de Axel, el respaldo mediático representa mucho más que visibilidad.

“Estamos muy felices por el apoyo de TVMAX para impulsar el karting a través de Axel. Vamos a participar internacionalmente en Italia, Estados Unidos y también competir a nivel nacional en Panamá, dejando el nombre del país muy en alto. El sacrificio vale totalmente la pena”, destacó.

El joven piloto ya sabe lo que es competir fuera de nuestras fronteras. En Estados Unidos ha logrado resultados positivos, lo que ha reforzado la confianza del equipo familiar de cara a su próxima cita europea.

Tres años de crecimiento constante

La trayectoria de Axel comenzó hace apenas tres años. Sus primeras competencias fueron en Coronado, donde dio los pasos iniciales en el karting. Posteriormente, se integró al campeonato nacional organizado por Skapa Panamá, donde logró un tercer lugar general, un subcampeonato en fechas y victorias en mangas.

Ese rendimiento abrió la puerta al escenario internacional, específicamente en la exigente SKUSA Winter Series en Estados Unidos, una de las competencias más competitivas del karting regional.

“Allá ha hecho un muy buen papel. Es una competencia muy difícil, con pilotos de mucha experiencia, y ha podido representar a Panamá en alto nivel”, señaló su padre.

El sacrificio detrás del volante

El karting no es solo velocidad; es disciplina, preparación física y fortaleza emocional.

“Es un deporte que requiere mucho tiempo, esfuerzo y recursos. Emocionalmente también es fuerte, porque tienes a tu hijo corriendo a más de 100 kilómetros por hora. Da miedo, claro, pero lo hemos preparado con coaching, simulador en casa y entrenamiento físico. Es un trabajo de todos los fines de semana”, explicó.

Aunque no fue piloto profesional, el padre reconoce que hoy vive la pasión a través de su hijo.

La voz del protagonista

Con serenidad, el pequeño Axel también compartió sus sensaciones sobre competir en el extranjero.

“En Estados Unidos los pilotos tienen mucha experiencia y conocen muy bien las pistas. El nivel es muy difícil, pero estoy feliz de representar a Panamá y competir con todo lo que tengo”, afirmó.

Desde su perspectiva dentro del kart, la experiencia es intensa.

“Vas a 100 kilómetros por hora, con carros por todos lados, 20 atrás y 10 adelante. Es una experiencia muy buena. Cuando me pongo el casco estoy 100% concentrado”.

Pese a la presión, el joven piloto anima a otros niños a involucrarse en este deporte.

“Sí, claro. Me gustaría que otros niños corran también. Es un deporte muy bonito”.

Con talento, disciplina y el respaldo adecuado, Axel Gómez acelera firme en su camino internacional, llevando la bandera de Panamá a lo más alto del karting.

