EN VIVO Panamá vs México | Alineaciones confirmadas, Kadir Barría titular, partido amistoso internacional

Panamá/La Selección de Panamá se prepara para un nuevo examen de fútbol internacional al recibir a la poderosa Selección de México este jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Un partido amistoso que servirá como termómetro competitivo en la ruta hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Los dirigidos por Thomas Christiansen llegan tras igualar 1-1 ante Bolivia, con la mira puesta en ofrecer una presentación sólida en su primer compromiso del año en casa. En el historial reciente, los duelos entre panameños y mexicanos han sido de alta intensidad y definidos por detalles, aunque los resultados favorecen al conjunto azteca:

23 de marzo de 2025 – México 2-1 Panamá (Concacaf Nations League)

– México 2-1 Panamá (Concacaf Nations League) 21 de marzo de 2024 – México 3-0 Panamá (Concacaf Nations League)

– México 3-0 Panamá (Concacaf Nations League) 16 de julio de 2023 – México 1-0 Panamá (Copa Oro)

– México 1-0 Panamá (Copa Oro) 18 de junio de 2023 – México 1-0 Panamá (Nations League)

– México 1-0 Panamá (Nations League) 2 de febrero de 2022 – México 1-0 Panamá (Eliminatorias Mundialistas)

Más allá de los resultados, los partidos han mostrado equilibrio en el desarrollo del juego, con mediocampos intensos y marcadores ajustados. Para Panamá, este duelo es una oportunidad de evaluar a jugadores de la Liga Panameña de Fútbol y a legionarios que buscan un lugar en la lista final rumbo al Mundial.

El destino ya está marcado: Panamá jugará en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, mientras que México integrará el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo.

Hoy, el Rommel Fernández será escenario de un partido que promete emociones, variantes tácticas y la ilusión de ver a nuevos protagonistas dar un paso adelante. ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Panamá vs México!

