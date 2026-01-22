Trinity Rodman| Estrella del fútbol femenino seguirá en Estados Unidos con contrato récord

Reportes de medios estadounidenses aseguran que la jugadora alcanzó un acuerdo que la convertiría en la futbolista mejor pagada del mundo.

Estados Unidos/La delantera Trinity Rodman, estrella de la liga estadounidense, renovó este jueves su contrato con el Washington Spirit hasta 2028 con un salario récord, desestimando las ofertas recibidas del fútbol europeo.

La hija de la exfigura NBA Dennis Rodman tendrá un sueldo superior al millón de dólares anuales que la convertirá en la futbolista mejor pagada del mundo, según declaró su agente, Mike Senkowski, a la cadena ESPN.

Hasta ahora únicamente Sophia Wilson, del Portland Thorns, tenía asegurado un sueldo de un millón de dólares en la temporada 2026 de la liga estadounidense (NWSL), que arranca el 13 de marzo.

"Trinity es una jugadora generacional pero, más importante aún, representa el futuro de este club y el futuro del fútbol femenino", dijo la empresaria estadounidense Michele Kang, dueña del Spirit y de varios clubes europeos como el OL Lyonnes.

Kang y Rodman firmaron el acuerdo de renovación en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde la atacante está concentrada con su selección para un amistoso el sábado ante Paraguay.

"Estoy muy feliz, muy bendecida", declaró Rodman. "Creo que es un momento monumental y transformador. Ni siquiera puedo describir con palabras cómo se siente".

Las negociaciones para esta renovación se prolongaron durante largos meses en los que el fútbol estadounidense temió ver partir a su gran ícono a alguna liga europea.

Las demandas económicas de la carismática jugadora, que cuenta con numerosos patrocinios, estaban por encima del límite salarial establecido por la NWSL.

La liga llegó a vetar un acuerdo alcanzado entre ambas partes en noviembre, lo que generó protestas de la asociación de jugadoras.

En diciembre, la junta de propietarios de los 16 equipos aprobó la creación de una nueva regla que permite gastar un máximo de un millón de dólares por encima del límite salarial en algunas jugadoras estrella.

"No solo yo personalmente, sino todos en el Spirit estamos profundamente agradecidos de que (Rodman) haya elegido quedarse con nosotros por otros tres años, a pesar de algunas alternativas muy convincentes que tenía", agradeció Kang.

Con Rodman limitada por una lesión de rodilla, el Spirit perdió en noviembre frente al Gotham FC su segunda final consecutiva en la NWSL.

La futbolista, pareja del tenista estadounidense Ben Shelton, se proclamó campeona en 2021 con Washington, la única franquicia para la que ha militado.