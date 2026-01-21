EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del miércoles 21 de enero en el campeonato nacional

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX.

Panamá/La contienda en la serie regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil continúa este miércoles con la realización de la jornada 16 que consta de seis partidos.

Al no haber clasificados ni eliminados oficialmente en el certamen, los 12 equipos participantes tratarán de obtener las victorias que necesitan para mejorar su situación y acercarse al objetivo inmediato que es el de avanzar a la Ronda de Ocho.

Los juegos programados para esta jornada son los siguientes:

Darién vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)

Coclé vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Herrera vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew)

Colón vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Panamá Oeste vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Panamá Este vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

En base a lo plasmado en la tabla de posiciones, los equipos de Panamá Oeste, Coclé y Panamá Este ocupan los tres primeros lugares. Les siguen Chiriquí, Panamá Metro, Chiriquí Occidente, que están en la parte media de la clasificación. Herrera, Los Santos, Darién, Bocas del Toro están en la pelea por los puestos siete y ocho. Un poco más rezagados están Colón y Veraguas.

Sigue las acciones de estos encuentros a través de este minuto a minuto

Jornada anterior

Panamá Este 3-1 Herrera

Los 'Potros' de Panamá Este salen airosos sobre los herreranos en su visita al estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

El conjunto visitante anotó una carrera en la parte alta del primer episodio y dos en el segundo. Eso bastó para llevarse el triunfo a pesar de que el elenco local descontó con un cuadrangular de Eduardo Canto en la quinta entrada.

Andrés Vergara fue el lanzador ganador al permitir tres imparables, entre ellos un vuelacercas, y una carrera, dio tres ponches y dos bases por bolas en cinco episodios. La derrota la cargó Pastor Calderón.

Alejandro Fanovich conectó dos hits en tres turnos con una carrera anotada por Panamá Este. Diego Caicedo de 4-2 y Nelson Bonilla de 4-2 con dos empujadas.

Por Herrera, Julio Casas de 4-2. Jorge Pinilla y Jorge Cedeño de 4-1 cada uno y Eduardo Canto de 4-1, un cuadrangular, con una carrera anotada y una impulsada.

Darién 3-8 Chiriquí Occidente

Los occidentales superaron a las 'Harpías' darienitas en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

El colectivo local aseguró el triunfo con seis carreras en la parte baja del quinto episodio.

Santiago Corella lanzó siete episodios y dos tercios en los que permitió dos inatrapables y una carrera, con cuatro ponches y una base por bola para acreditarse la victoria. Alejandro Aparicio se quedó con el descalabro.

Jeremy Gómez bateó de 3-2 y anotó dos carreras por Chiriquí Occidente. Haiján Hernández de 3-2 con una impulsada y James Salcedo de 4-2 con una anotada y dos remolcadas.

Por Darién, Erick Arroyo de 3-2 con una impulsada. Carlos Burac de 3-1 y David Aparicio de 1-1 con una anotada.

Veraguas 3-6 Panamá Oeste

Los 'Vaqueros' de Oeste superaron a los 'Indios' veragüenses en un juego realizado en el estadio Justino 'Gato Brujo' Salinas de La Chorrera.

Joshua Martínez se acreditó el triunfo en una labor de cuatro hits permitidos, ocho ponches propinados y dos bases por bolas en seis episodios. El descalabro fue para Alejandro Vega.

Mildner Nieto pegó de 4-3 con una carrera anotada y tres impulsadas por Panamá Oeste. Mario Villalobos de 3-2 con una anotada y una remolcada y Osvaldo Cuevas de 2-1 con una anotada.

Por Veraguas, José Vásquez de 3-1 con una carrera empujada. Eligio Corrales y Cristian Rodríguez de 4-2 y una anotada para cada uno y Melkis López de 5-2.

Los Santos 0-1 Panamá Metro

Caleb Rivera anotó, en la parte baja del primer episodio, la única carrera del cotejo entre santeños y 'Metrillos' que se realizó en el estadio Rod Carew, que abrió sus puertas tras un periodo de reparaciones en esa estructura.

César Berrío tuvo un relevo de tres entradas en los que toleró un incogible, dio cuatro ponches y una base por bolas para apuntarse la victoria. La derrota fue para Franklin Cárdenas.

Carlos Sánchez bateó de 3-1 con una carrera empujada y Caleb Rivera pegó 3-1 con una anotada por Panamá Metro.

Por Los Santos, José Delgado, Luis Coloma y Johan Vigil pegaron de 3-1 cada uno. Uriel De León y Edgar Frías de 5-1 cada uno.

Colón 3-4 Chiriquí (Finalizado en 11 episodios)

Los chiricanos sacaron la mejor parte en el estadio Kenny Serracín de David al vencer a los colonenses en un partido que se definió en 11 entradas.

Colón tenía una ventaja de dos carreras hasta que Chiriquí empató la pizarra en la parte baja del sexto episodio.

La paridad a dos anotaciones se mantuvo. En la décima entrada, los colonenses anotaron, pero los chiricanos volvieron a empatar y se llevaron el triunfo en la undécima.

Juan Lozada se acreditó la victoria mediante un relevo de dos entradas en los que toleró tres hits y una anotación. La derrota la cargó Frank Lobo.

Edwin Gómez pegó de 3-1 por Chiriquí. Joel Rodríguez de 4-1 con una carrera empujada e Hilder Miranda de 4-1 con una anotada y una impulsada.

Por Colón, Obed Mejía de 4-3 con una carrera anotada. Santos Rodríguez de 4-2 y Humberto Periñán de 4-1.

Coclé vs Bocas del Toro (pospuesto)

El juego entre los coclesanos y los bocatoreños no se pudo realizar por la lluvia que cayó sobre el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Se prevé que la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reprograme este cotejo en una fecha posterior.