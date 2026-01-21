El jueves 22 de enero Panamá vs México desde las 7:00 pm la previa y el partido desde las 8:00 pm EN VIVO por las pantallas de TVMAX, TVN Pass, TVN Radio y nuestro canal de Youtube de TVMAX Panamá.

Panamá/Panamá y México volverán a verse las caras mañana en un partido de preparación con miras al Mundial de este año. El encuentro se disputará en el estadio Rommel Fernández y podrá seguirse a partir de las 7:00 p. m. a través de TVMAX, TVN Radio 96.5 FM, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.

Este compromiso, que no corresponde a una fecha FIFA, servirá a ambas selecciones para evaluar jugadores y afinar sus esquemas tácticos de cara a la Copa del Mundo 2026. El duelo forma parte del calendario de preparación de ambas federaciones, de acuerdo con la información oficial de difusión del partido.

Historial entre ambas selecciones

En el plano histórico, México mantiene una clara ventaja sobre Panamá. De los 27 enfrentamientos oficiales disputados entre ambas selecciones, el combinado mexicano acumula 19 victorias, mientras que se registran seis empates y 2 triunfos panameños.

Desglose por competiciones

Liga de Naciones: 5 victorias para México.

5 victorias para México. Hexagonal u octagonal final: 5 partidos, con 3 triunfos de México y 2 empates.

5 partidos, con 3 triunfos de México y 2 empates. Partidos amistosos: 4 victorias para México.

4 victorias para México. Copa Oro: 3 victorias de México, 1 empate y 2 triunfos de Panamá.

3 victorias de México, 1 empate y 2 triunfos de Panamá. Eliminatorias mundialistas: 3 triunfos de México, 2 empates y 1 victoria de Panamá.

3 triunfos de México, 2 empates y 1 victoria de Panamá. Torneo Panamericano: 1 victoria para México.

1 victoria para México. Juegos Centroamericanos: 1 empate.

Último enfrentamiento

El antecedente más reciente entre ambas selecciones corresponde a la final de la Liga de Naciones 2025, en la que México se impuso por marcador de 2-1.

