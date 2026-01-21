Champions League | Así le fue a Michael Amir Murillo contra el Liverpool

El jueves 22 de enero Panamá vs México desde las 7:00 pm la previa y el partido desde las 8:00 pm EN VIVO por las pantallas de TVMAX, TVN Pass, TVN Radio y nuestro canal de Youtube de TVMAX Panamá.

Marsella, Francia/El Liverpool cumplió los pronósticos y se llevó la victoria en su visita al Marsella (3-0), sumando tres puntos que deja al campeón inglés muy cerca de la clasificación directa para los octavos de final de la UEFA Champions League.

El equipo inglés suma 15 puntos (4º) antes de jugar contra el Qarabag la próxima semana en Anfield, en la última jornada de la fase de liga de la Champions.

La victoria le asegurará estar en octavos e incluso un empate podría ser suficiente, dependiendo de la combinación de resultados que se dé en la última jornada, que se jugará con todos los partidos a la misma hora (20H00 GMT).

El equipo inglés dominó la pelota en la primera parte e incluso llegaron a marcar, por parte del francés Hugo Ekitiké, pero el tanto fue anulado por fuera de juego (23').

Frente a un rival muy errático en los pases, el Liverpool acabó marcando la diferencia en un lanzamiento de golpe franco directo lanzado por el húngaro Dominic Szoboszlai que superó al portero argentino Gerónimo Rulli (45'+1).

En la segunda parte, el Marsella apretó y Mason Greenwood casi logra el empate, pero se estrelló ante el portero brasileño Alisson Becker (52').

El intento de reacción del Marsella se acabó cuando encajó el segundo tanto, un autogol de Rulli, que se metió la pelota en su portería al tratar de desviar un centro del neerlandés Jeremie Frimpong (72').

Y ya en el descuento, el neerlandés Cody Gakpo, que acababa de sustituir a Ekitié, redondeó la victoria inglesa con el tercer tanto (90'+3).

El panameño Michael Amir Murillo fue titular en este partido jugando los 90 minutos, así fue evaluado por Flashscore:

El defensor del Olympique de Marsella, Michael Murillo, disputó los 90 minutos del encuentro y recibió una calificación de 6.4, en una actuación marcada por su participación constante en la salida de balón y su trabajo en el bloque defensivo.

En el apartado ofensivo, Murillo tuvo presencia limitada en el área rival, con un toque en la zona de ataque y 0 de 3 en regates completados. No registró remates ni ocasiones creadas, centrando su aporte en la conservación de la posesión y el apoyo en la progresión por banda.

En la distribución, el lateral mostró precisión en el pase, completando 28 de 31 envíos (90%), incluyendo un 100% de efectividad en pases en el último tercio (7/7). Además, registró un valor de asistencias esperadas (xA) de 0.02, sin generar oportunidades claras de gol.

En defensa, participó en 16 duelos, con 6 de 11 ganados en el suelo (55%) y 1 de 5 en el juego aéreo (20%). Sumó cuatro despejes, cinco faltas recibidas y una falta cometida, sin incurrir en errores que derivaran en disparos o goles.

El desempeño de Michael Murillo se mantuvo dentro de parámetros regulares, con énfasis en la seguridad defensiva y la eficiencia en el pase, aportando estabilidad al esquema del Marsella a lo largo del partido.