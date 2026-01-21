Béisbol Juvenil 2026 | Esto fue lo mejor de la jornada del martes 20 de enero en el campeonato nacional

Sintoniza el partido Darién vs Bocas del Toro, el miércoles 21 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La emoción del béisbol juvenil panameño volvió a encender los diamantes este martes 20 de enero en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros, con actuaciones individuales y colectivas que marcaron la jornada y mantuvieron a la afición al borde de sus asientos en distintos escenarios del país.

El Jugador del Día fue el zurdo de Panamá Oeste, Joshua Martínez, quien se lució con una salida dominante en el Estadio Justino Salinas para guiar a su novena a un gran triunfo sobre Veraguas. Martínez mostró control y temple desde la lomita, neutralizando la ofensiva rival y convirtiéndose en la figura de la noche gracias a su solidez y capacidad para manejar los momentos clave del encuentro. No permitió carreras, ponchó a 8, trabajó 6 episodios completos y realizó 86 lanzamientos.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026| Resultados del martes 20 de enero, tabla de posiciones y próximos partidos

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026| Coclé vs Bocas del Toro: La lluvia hace de las suyas en el Calvin Byron

Los honores al Equipo del Día recayeron en Chiriquí Occidente, que firmó una presentación ofensiva de alto nivel al conectar 10 imparables y sellar una victoria categórica sobre Darién en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses. La novena occidental combinó bateo oportuno con una defensa ordenada, consolidando un desempeño que los mantiene como protagonistas de la competencia. Batearon para un promedio de .323 empujaron 6 carreras y anotaron 8.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 Resultado| Herrera vs Chiriquí: La 'Berraquera' se hizo sentir ante el 'Ganao' Bravo'

En el apartado de Fanaticada del Día, el reconocimiento fue para la afición que colmó el Estadio Claudio Nieto en el duelo entre Panamá Este y Herrera. Aunque los Potros del Este se llevaron el triunfo 3-1, el gran ganador fue el ambiente en las gradas, con un respaldo constante que convirtió el partido en una auténtica fiesta del béisbol juvenil.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026| Resultados del domingo 18 de enero, tabla de posiciones y próximo partido

La acción continuará con la jornada 16, programada para el miércoles 21 de enero, con todos los encuentros iniciando a las 7:00 p.m.. El calendario presenta duelos atractivos en distintos puntos del país: Darién vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron (transmisión por TVMAX), Coclé vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín, Herrera vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew, Colón vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, Panamá Oeste vs Los Santos en el Estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández, y Panamá Este vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos.

Con cada jornada, el Béisbol Juvenil 2026 sigue consolidándose como una vitrina de talento y pasión, donde las futuras figuras del diamante panameño continúan escribiendo su propia historia.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Conoce los mejores peloteros del campeonato nacional

👉Suscríbete AQUÍ a nuestro canal de YOUTUBE y profundiza con nosotros👈

Al suscribirte, activas las notificaciones (🔔) y te aseguras de no perderte ningún contenido. ¡Porque el deporte se vive con más intensidad cuando se comprende en profundidad!