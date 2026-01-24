Béisbol Juvenil 2026 | Herrera se mete entre los mejores ocho al vencer a Panamá Este

Sintoniza el partido Colón vs Panamá Oeste, el domingo 25 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros tuvo un capítulo clave con la resolución de un juego pendiente que dejó a Herrera celebrando un contundente triunfo por nocaut 14 carreras por 2 sobre los Potros de Panamá Este, en un encuentro que se dio por finalizado en el octavo episodio.

La novena herrerana mostró un ataque demoledor desde temprano y sostuvo la presión a lo largo del compromiso. En total, los locales conectaron 14 hits, capitalizando cada oportunidad ofensiva y aprovechando las fallas defensivas del rival. Del otro lado, los Potros de Panamá Este solo pudieron responder con 5 imparables, una producción insuficiente para frenar el vendaval ofensivo que se les vino encima.

Uno de los factores determinantes del resultado fue la defensiva. Panamá Este cometió 5 errores, situaciones que fueron castigadas sin piedad por la ofensiva herrerana y que terminaron inclinando la balanza de manera definitiva. Herrera, por su parte, jugó un partido más ordenado en el campo, con apenas un error en toda la noche, mostrando mayor solidez en los momentos clave.

Con esta victoria, Herrera escala en la tabla de posiciones y se ubica en el séptimo puesto con marca de 7-11, manteniéndose en la pelea por mejorar su panorama en la recta final de la fase regular. A pesar de la derrota, los Potros del Este conservan el quinto lugar con récord de 10-8, aunque ahora sienten la presión de los equipos que vienen desde atrás.

La jornada, sin embargo, aún no está completa. Este sábado hay juegos programados que podrían alterar la clasificación y reconfigurar la lucha por los puestos de privilegio. Todos los partidos arrancarán desde las 7:00 p.m.:

Panamá Oeste vs Darién

Estadio de Metetí / 7:00 p.m.

/ Panamá Metro vs Colón

Estadio Rod Carew / 7:00 p.m.

/ Bocas del Toro vs Chiriquí Occidente

Estadio Glorias Deportivas Baruenses / 7:00 p.m.

La Copa Caja de Ahorros 2026 sigue dejando emociones noche tras noche, con equipos ajustando piezas y la tabla de posiciones en constante movimiento, en una carrera que promete definirse hasta el último out.

