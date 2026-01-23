Béisbol Juvenil 2026| Estos son los primeros equipos clasificados a la Ronda de Ocho del campeonato nacional

Sintoniza el partido Colón vs Panamá Oeste, el domingo 25 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil está en las últimas jornadas de su etapa regular y, con ello, comienzan a verse los equipos que aseguran su pase a la Ronda de Ocho del certamen.

Panamá Oeste y Coclé son los dos primeros clasificados a la próxima fase. El equipo del 'West' selló su clasificación en la jornada 16 con su victoria sobre Los Santos, por 5 carreras a 1. En tanto que el colectivo coclesano hizo lo propio en la fecha siguiente con su victoria de anoche sobre Chiriquí Occidente por abultamiento de carreras en siete episodios, 11 por 1.

Ambos tienen partidos pendientes que disputar ante Bocas del Toro los que deberán ser reprogramados próximamente.

La lucha

Mientras que Panamá Oeste y Coclé tratarán de aferrarse al primer y segundo lugar de la tabla de posiciones, para asegurar la ventaja de casa en la siguiente instancia, hay una pugna por seis cupos restantes para la clasificación, especialmente en las casillas 7 y 8.

Antes de la jornada de este viernes, Bocas del Toro (7-8) se ubica en la séptima posición y tiene dos juegos pendientes. Uno suspendido el domingo 18 de enero ante los 'Vaqueros' de Oeste y otro pospuesto el martes 20 frente a Coclé.

Cerca de los bocatoreños están Los Santos (7-10) y Herrera (6-10). Precisamente se enfrentan en esta jornada por lo que ese partido podría ser determinante en la lucha que tienen por entrar a la Ronda de Ocho.

Otros equipo con opciones de entrar en la zona de clasificación es Darién (5-12) que hoy tiene jornada libre.

Juegos para hoy y alineaciones

A diferencia de las fechas anteriores, este viernes se jugarán tres partidos. Panamá Este, que se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones, tratará de dar un paso importante a la clasificación al enfrentarse a Coclé en el estadio José Antonio Remón Cantera. Además Chiriquí, que se encuentra en la cuarta casilla, jugará ante Veraguas en el estadio Julio Goff, y Herrera recibirá en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo a Los Santos en un 'Clásico de Azuero' que promete ser emocionante.

A continuación detallamos las alineaciones de cada uno de esos juegos.

Panamá Este vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Veraguas vs Chiriquí (Estadio Julio Goff)

Los Santos vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)