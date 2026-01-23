EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del viernes 23 de enero en el campeonato nacional

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX.

Panamá/La jornada 18 del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil es diferente a las anteriores, pero la competitividad de los equipos involucrados y sus deseos de entrar a la Ronda de Ocho garantizan partidos interesantes y llenos de emociones.

Para esta fecha se tienen programados tres partidos, por lo que seis de los 12 conjuntos participantes son los que estarán en competencia. Los partidos que se disputan son los siguientes:

Panamá Este vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Veraguas vs Chiriquí (Estadio Julio Goff)

Los Santos vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Jornada anterior

Coclé 11-0 Chiriquí Occidente (Finalizado en 7 episodios)

El equipo coclesano desplegó una ofensiva que produjo 12 imparables y le propinó una derrota por abultamiento de carreras a los occidentales en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Dereck Gómez limitó a sus rivales a dos imparables, les propinó seis ponches y no otorgó bases por bolas en seis episodios y dos tercios para ser el lanzador ganador. Eduardo Rivera cargó con la derrota.

Jimmy Gaitán conectó tres hits en cuatro turnos, con tres carreras anotadas y una impulsada por Coclé. Gabriel De Gracia de 5-3 con dos anotadas y Josmir Saavedra de 3-1 con dos anotadas.

James Salcedo, Jonathan Ramos y Manuel Víquez batearon los tres incogibles de Chiriquí Occidente en el juego.

Darién 1-2 Chiriquí

Los chiricanos vencieron a las 'Harpías' darienitas en el estadio Kenny Serracín de David.

El conjunto del 'Valle de la Luna' anotó sus dos carreras en el tercer y quinto episodio. Eso le bastó a pesar de que el elenco darienita descontó con una 'rayita' en el octavo capítulo.

Johan Camarena se llevó el triunfo con una faena de siete episodios y dos tercios en los que toleró tres inatrapables y una anotación, dio ocho ponches y dos bases por bolas. Aaron Otero se quedó con el revés.

Henry Pinzón pegó de 4-2 por Chiriquí. Andrew Rivas de 2-1 con una anotada y Edwin Gómez de 3-1 con una anotada.

Por Darién, Luis Rodríguez de 4-2. Abduel Montenegro de 4-1 con un anotada y Erick Arroyo de 4-1 con una remolcada.

Colón 3-7 Bocas del Toro

Los 'Tortugueros' bocatoreños recibieron a los colonenses, en el estadio Calvin Byron, y se llevaron la victoria.

El encuentro se definió en la sexta y séptima entrada donde los locales fabricaron cinco anotaciones.

Eddie Miller se acreditó el triunfo al lanzar cinco episodios en los que permitió cuatro imparables, dio cinco ponches y una base por bola. En tanto Joshua Aguirre se apuntó el descalabro.

Jael Escobar bateó de 4-3 con dos anotadas por Bocas del Toro. Emanuel Davis de 4-2 con cuatro empujadas y Edgar Hurtado de 3-1 con dos anotadas.

Por Colón, Ariel Cárdenas de 3-2 con una carrera anotada, José Fonseca de 5-2 y Humberto Periñán de 4-1.

Panamá Metro 7-3 Veraguas

Los 'Metrillos' superaron a los 'Indios' veragüenses en su visita al estadio Omar Torrijos de Santiago.

Abraham Wright lanzó cinco episodios en los que permitió tres hits y una carrera con seis ponches y tres bases por bolas para ser el lanzador ganador. Mientras que Amílkar Bazán cargó con la derrota.

Caleb Rivera bateó de 3-2, con un cuadrangular, una carrera anotada y tres empujadas por Panamá Metro. Joel Vergara de 3-2 con una anotada y una impulsada y Luis Rivera de 4-2 con una anotada y una remolcada.

Por Veraguas, Omar Vargas de 3-2 con una carrera anotada. Jason Mendoza de 2-1 con una anotada, y Jeffer Fuentes de 2-1 con dos impulsadas.

Panamá Este 1-0 Los Santos

Nelson Bonilla anotó, en la parte alta del tercer episodio, la carrera con la que los 'Potros' de Panamá Este superaron a los santeños en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

Los santeños llenaron las bases con dos outs en la parte baja del noveno capitulo, pero José Delgado fue ponchado y así terminó el encuentro.

Henry Pérez se acreditó el triunfo en al permitir cinco incogibles con cuatro ponches y tres bases por bolas en ocho episodios. David Rodríguez cargó con el descalabro.

Adrián Rivera pegó de 3-2 por Panamá Este. Nicolás Sánchez de 3-1, Eduardo Rodríguez y Víctor Tello de 3-1 cada uno.

Por Los Santos, José Palomino y Miguel Jaén de 4-2 cada uno. Darian García de 2-1.

Panamá Oeste 8-5 Herrera

Los 'Vaqueros' de Oeste vencieron a los herreranos en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Tres carreras, en la parte alta del séptimo episodio, le aseguraron la victoria al equipo del 'West'.

Luis Navarro se apuntó la victoria al tolerar cuatro hits, no recibió carreras, con dos ponches y dos bases por bolas en un relevo de tres entradas y dos tercios. El serpentinero derrotado fue Miguel Poveda.

Por Panamá Oeste, Luis Atencio pegó de 3-2 con tres carreras anotadas y tres impulsadas. Mario Villalobos de 5-2 con una empujada y Mildner Nieto de 6-2 con una anotada.

Jorge Pinilla bateó de 5-3 con una carrera anotada y dos remolcadas por Herrera. Miguel Gallardo de 4-3 con una anotada y una impulsada, Eduardo Canto y Johan Vásquez de 4-1 cada uno.