Alerta en playas: reptiles y mantarrayas obligan al Sinaproc a extremar precauciones

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este sábado sobre diversas acciones preventivas y operativos de vigilancia en playas del país, como parte del operativo Guardianes 2026, sin que hasta el momento se reporten víctimas fatales ni personas desaparecidas.

En la provincia de Los Santos, las autoridades colocaron bandera amarilla en la playa El Uverito ante la presencia de reptiles (culebras) en el área. La entidad pidió a los visitantes mantener la calma, evitar acercarse a los animales y no intentar capturarlos ni molestarlos. Además, recomendó supervisar en todo momento a niños y mascotas.

En Veraguas, unidades del Sinaproc brindaron cobertura en las playas Arrimadero y El Palmar, en el distrito de Mariato. En ambos puntos se instaló bandera amarilla para un baño con precaución debido a la presencia de agentes marinos y mantarrayas.

Mientras tanto, en Chiriquí, específicamente en Estero Rico, los rescatistas realizaron un llamado de atención a varios bañistas que ingresaron al mar bajo los efectos del alcohol. Según informó la institución, se les orientó sobre las normas de seguridad y los riesgos que representa esta conducta; sin embargo, hicieron caso omiso a las recomendaciones.

El Sinaproc, como ente coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mantiene cobertura en 50 puntos entre ríos y playas a nivel nacional, con 468 unidades desplegadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a acatar las medidas de seguridad y, ante cualquier emergencia, comunicarse al 911.