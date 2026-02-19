Comunidad de Quebrada Plátano teme quedar incomunicada por colapso de vía

Se estima que los trabajos podrían extenderse por un período aproximado de dos semanas, dependiendo de las condiciones climáticas.

Bocas del Toro/Los moradores de la comunidad de Quebrada Plátano, en el corregimiento de Cauchero, distrito de Almirante, provincia de Bocas del Toro, viven horas de incertidumbre ante el colapso de la vía que los conecta con otras áreas del distrito, producto de las intensas lluvias registradas en las últimas semanas.

El daño en la carretera amenaza con dejar incomunicada a esta comunidad, afectando tanto a las familias residentes como a los productores de plátano. De persistir las precipitaciones, temen que la situación empeore y se interrumpa por completo el tránsito.

Ramón Martínez, residente del área, manifestó su preocupación no solo por el traslado de mercancías y productos agrícolas, sino también por posibles emergencias médicas. “Si la carretera se termina de dañar, no entrará mercancía, no podremos sacar los productos y tampoco habrá cómo trasladar a una persona enferma”, advirtió.

Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informaron que ya se trasladó maquinaria pesada al área afectada y que actualmente se realizan las evaluaciones técnicas para iniciar los trabajos de reparación este viernes.

Puedes leer: Rana Dorada: Más de 150 renacuajos mueren tras hurto de cables en santuario de El Valle de Antón

Las autoridades detallaron que el punto más crítico se encuentra cerca de la escuela de la comunidad, donde ya se colocaron las señalizaciones preventivas para evitar accidentes mientras comienzan las labores. Se estima que los trabajos podrían extenderse por un período aproximado de dos semanas, dependiendo de las condiciones climáticas.

El MOP recomendó a los conductores transitar con extrema precaución y tomar las medidas pertinentes, mientras se desarrollan las labores para restablecer la conectividad en esta zona productiva de Bocas del Toro.

Te puede interesar: 'Sabores de Colón 2026': Colón se prepara para un banquete de cultura

Con información de Nixon Miranda