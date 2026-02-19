Rana Dorada: Más de 150 renacuajos mueren tras hurto de cables en santuario de El Valle de Antón

Se puso en riesgo 20 años de trabajo en la conservación de la rana dorada.

El Valle de Antón, Coclé/El hurto del sistema eléctrico del santuario de la rana dorada en El Valle de Antón no solo dejó daños materiales. También provocó la muerte de más de 150 renacuajos que formaban parte de la nueva generación de esta especie emblemática de Panamá, poniendo en riesgo un trabajo de conservación que lleva más de dos décadas.

Delincuentes ingresaron a las instalaciones y sustrajeron los cables que permiten el suministro de energía en las áreas donde se mantienen las ranas en cautiverio. La interrupción eléctrica afectó directamente los sistemas necesarios para su cuidado durante una etapa crucial: el periodo de reproducción.

La bióloga Heady Rouse, quien ha dedicado más de 20 años a la protección de esta especie, explicó que el daño va más allá de lo económico. “Ahora mismo estamos incurriendo gastos inesperados y lo peor de todo es la mortalidad, ya que el hongo está matando la rana afuera y estamos haciendo la lucha para salvar a estos animales y llega algo así”, expresó con evidente frustración.

Para esta época, la rana dorada se encontraba en su fase reproductiva. Los renacuajos son cuidados durante tres meses antes de completar su proceso de desarrollo, pero la falta de energía interrumpió condiciones vitales para su supervivencia.

Con apoyo de una planta eléctrica que funcionó durante más de 24 horas, se evitó una pérdida mayor; sin embargo, el impacto ya estaba hecho. “¿Qué valor tiene ese cable para esa persona, 20 dólares, y no es justo?”, manifestó la bióloga al referirse al hurto que desencadenó la tragedia.

Con la voz entrecortada, agregó: “Me duele, me duele bastante”.

Un símbolo nacional en peligro

La rana dorada es uno de los símbolos más representativos del país y enfrenta amenazas constantes en su hábitat natural, principalmente por el hongo quítrido que ha diezmado poblaciones silvestres. El trabajo en cautiverio busca precisamente preservar la especie y garantizar su continuidad.

La Fundación Evacc informó que el costo de restablecer completamente el sistema eléctrico asciende a unos 8 mil dólares. Además, presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras el hurto ocurrido el 16 de febrero.

Rouse hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para apoyar el proyecto y evitar que dos décadas de esfuerzo se vean truncadas. La pérdida de más de 150 renacuajos representa no solo una cifra, sino una parte de la futura generación de una especie que lucha por sobrevivir.

Con información de Nathali Reyes.